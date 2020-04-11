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北港朝天宮設檢疫龍、虎門 信徒走兩側神明走中間
今天是北港媽祖出巡的第一天，也是疾管中心發布遊樂區、景點管制首日，儘管北港朝天宮取消媽祖出巡，但一大早仍有大批信香團湧進，廟方採取嚴格管控，別出心裁在廟前兩側創設「檢疫龍虎門」，信徒走兩側，神明走中間，所有人進廟皆檢測，信徒說「這樣做相當好」。
北港朝天宮被中央疾情管制中心列屬十一個標示景點區之一，朝天宮配合政策，一周前實施進出廟管控，今逢農曆三月十九日，是朝天宮年度媽祖出巡，從三月十九日到二十三日媽祖聖誕，更是一年當中最熱鬧盛期，每天數十萬人潮湧進北港。
朝天宮配合防疫決定取消今年年度廟會，但一早仍有大批香湧入，進香團一團接一團，廟方提前部署，在廟口兩側搭帳棚，創設「龍虎門檢疫站」，管理員廟口疏導，信徒「龍門進、虎門出、神明走中間」，信徒感到很有創意。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，廟的兩側廟門稱為龍虎門，是供一般人進出的，廟中間的正門=力則是神明走的，雖是檢疫，但進出廟門還是依照習俗來走，借以讓年輕人知道「龍進虎出」的道理。
民眾都很配合從檢疫站，循著紅龍線擺設的路線進廟，並接受量額溫，若有信徒忘戴口罩，廟方也提供口罩，信徒說，每年人擠人，今年人雖不少但比過去少很多，廟方龍進虎出的管控，「創意又貼心」。
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