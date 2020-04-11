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影／聯合防疫展巧思 「鹽水蜂炮鴿」意外搶戲

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市鹽水區公所發揮創意，由公所同仁穿著戴著口罩的吉祥物「鹽水蜂炮鴿」投入防疫。圖／鹽水區公所提供
台南市鹽水區公所發揮創意，由公所同仁穿著戴著口罩的吉祥物「鹽水蜂炮鴿」投入防疫。圖／鹽水區公所提供

適逢台南鹽水牛墟市集，鹽水區公所等單位組成防疫宣導小組，今天上午穿梭鹽水牛墟各角落防疫宣導，提醒鄉親們加大社交距離，杜絕可能防疫破口。

每月尾數1、4、7日是鹽水牛墟交易日，因應湧入人潮，今天一早鹽水區公所、鹽水分駐所、鹽水消防隊、鹽水區衛生所及牛墟管理單位鹽水農會、在地水秀里辦公處組成防疫宣導小組，由區長呂煌男領軍，一同步行沿街廣播，提醒民眾務必落實防疫政策「勤洗手、戴口罩」、「保持社交距離室內1.5公尺、室外1公尺」。

特別的是，鹽水區公所發揮創意，由公所同仁穿著戴著口罩的吉祥物「鹽水蜂炮鴿」，提醒鄉親們要隨時戴上口罩、保持社交距離才能有效阻擋病毒入侵。

特殊的裝扮，加上沿街大聲公宣導，成功吸引大家的目光，另外公所也準備「炎外之液」隨身酒精噴霧瓶發送給鄉親，藉此加強宣導的能量，讓更多人了解防疫的重要性。

呂煌男說，中央流行疫情指揮中心4月1日制定公布「社交距離注意事項」，市長黃偉哲非常重視社交安全距離，目前雖採取柔性勸導方式，除建議民眾避免近距離接觸社交活動，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺「社交安全距離」隨時配戴口罩，保護自己及他人的健康。

防疫人員各種裝扮在鹽水牛墟穿梭加強防疫宣導。圖／鹽水區公所提供
防疫人員各種裝扮在鹽水牛墟穿梭加強防疫宣導。圖／鹽水區公所提供
鹽水區長呂煌男拿大聲公不厭其煩向鄉親籲請加大社交距離。圖／鹽水區公所提供
鹽水區長呂煌男拿大聲公不厭其煩向鄉親籲請加大社交距離。圖／鹽水區公所提供

社交距離 口罩 衛生所

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