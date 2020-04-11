桐花盛開！嘉義市客家桐花祭停辦 散心賞花要防疫防蚊

嘉義市東義路圓林仔桐花、花旗木、藍花楹近日已盛開，每年此時雪白油桐花開滿樹梢，吸引許多民眾賞花，嘉義市因應新冠疫情，客家桐花祭今年停辦，市府呼籲，民眾若外出散心賞花，但仍應注意防疫、防蚊措施，保持社教距離。

圓林仔社區是嘉義市知名桐花景點，每到四月油桐花盛開，蜿蜒路上油桐花樹，綻放朵朵雪白花朵，清雅又美麗。遊客進入圓林仔，可隨社區道路指引散步賞花，抬頭仰望樹梢，就可看到油桐花綻放美景。

攝影專家洪年宏表示，今年油桐花花況不錯，市民朋友、攝影愛好者都可找機會拍美麗花景。

除了油桐花之外，圓林仔社區周遭還有百年荔枝王旁的粉紅花旗木、盧山橋防汛道路的藍花楹，走一趟東義路與圓林仔社區，可一次欣賞雪白粉紅淡紫油桐花，及花旗木、藍花楹，防疫也舒心。