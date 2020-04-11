因應疫情管制人流住房率 業者嘆：只剩1成怎麼分流

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心昨宣佈，夜市、寺廟等密集公共場域人流管制措施指引，即日起取消夜市試吃、攤位需要設置隔板、排隊名店必須要設置排隊地面標示，旅館住房率超過六成就必須要做管制。旅宿業者對此管制坦言「沒有影響」，因為已經沒甚麼客人了，如何分流？

「沒人入住怎麼分流？」嘉義市旅館公會理事長李素珍表示，中央為了防疫推的政策大家當然會遵守，但嘉義市很多旅館入住率已跌破一成，現在要求旅館入住率調查丶分流，首先應該先鼓勵人來住，有入住率才能分流吧。

她說，中央推出很多政策，大家都知道是為了防疫，但好像也同時影響觀光旅宿業生存，像之前發出細胞簡訊呼籲遊客少去嘉義市文化路，上面怎沒想到，文化路一條這麼長，有多少旅宿業因此被退房丶被影響。