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因應疫情管制人流住房率 業者嘆：只剩1成怎麼分流
因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心昨宣佈，夜市、寺廟等密集公共場域人流管制措施指引，即日起取消夜市試吃、攤位需要設置隔板、排隊名店必須要設置排隊地面標示，旅館住房率超過六成就必須要做管制。旅宿業者對此管制坦言「沒有影響」，因為已經沒甚麼客人了，如何分流？
「沒人入住怎麼分流？」嘉義市旅館公會理事長李素珍表示，中央為了防疫推的政策大家當然會遵守，但嘉義市很多旅館入住率已跌破一成，現在要求旅館入住率調查丶分流，首先應該先鼓勵人來住，有入住率才能分流吧。
她說，中央推出很多政策，大家都知道是為了防疫，但好像也同時影響觀光旅宿業生存，像之前發出細胞簡訊呼籲遊客少去嘉義市文化路，上面怎沒想到，文化路一條這麼長，有多少旅宿業因此被退房丶被影響。
李素珍說，政府前天又宣布禁止去酒店，這個「酒店」是club，與住宿「酒店」hotel不同，但中央宣布政策不知道很多「酒店」是飯店嗎？政策若不能說清楚再推動，真的嚴重影響相關業者，讓旅宿業雪上加霜，但面對「防疫」誰能說話？政府近期紓困若不落實，同業還能支持多久真的不知道。
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