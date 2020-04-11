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虎尾商圈創意防疫九宮格 帶動消費兼作愛心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾魅力商圈發起消費挺醫護行動，除折扣優惠，凡民眾消費印章集滿九宮格，店家再為你捐出物資給醫護人員，消費兼作愛心，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影
虎尾魅力商圈發起消費挺醫護行動，除折扣優惠，凡民眾消費印章集滿九宮格，店家再為你捐出物資給醫護人員，消費兼作愛心，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾魅力商圈發起「您消費，我付出，挺醫護，捐物資」防疫愛心行動，9家商店成立九宮格愛心防疫商店，凡到該店消費滿200就折扣15元，集滿九宮格商家印章，商店會代為捐贈防疫物資給第一線辛勞的醫護人員，既帶動消費也兼作愛心，一舉兩得。

虎尾魅力商圈九家商店率先響應愛心防疫挺醫護，包括樂包子、饗享濃豆漿、好日子雞蛋糕、微樂生活咖啡、萊莫咖啡、撲鼻手工甜品、老爺魯肉飯、媽祖埔豆腐張、魏家便當等，今天準備了豐盛的自家商品，慰勞若瑟醫院醫護人員。

吃得喝的通通有，呷燒肉包配香噴噴的咖啡，中西合璧也很對味，吃飽了還送上可口的甜點飲料，讓醫護人員感到貼心。

商圈理事長程素鳳指出，新冠肺炎疫情全球蔓延，全世界防疫台灣做得最好，第一線的醫護人員是最重要的守護者，非常辛苦，該商圈店家集結力量，希望為醫護加油打氣，聊表心意。

萊莫咖啡老闆沈家興說，九宮格帶動消費又可作愛心，相當有意義，活動將延續到五月三十一日，敬請消費大眾踴躍響應。

若瑟醫院行政副院長林素鉁代表感謝商家的體貼，並說這不只溫暖醫護的胃，也溫暖了心，他們會繼續堅守崗位，努力為國人健康守住防線。

此外，路易莎咖啡虎尾門市店長冉上仙、台灣星堡保全公司業務課長王昱廷、福春通訊行行銷專員余政龍及錠嵂保險經紀人雲林營業處主任王啟帆等人，也共同提供800杯咖啡及茶飲給若瑟醫護暖心、提神。

儘管疫情衝擊消費商店，但許多店家仍能苦中捐愛，讓醫護人員備感窩心。防疫九宮格推出幾天來，不少民眾響應，幾位消費者說，疫情再嚴重，飯得吃咖啡也得喝，到九宮格防疫店消費，可享打折，又可挺第一線醫護人員，何樂而不為。

虎尾魅力商圈發起消費挺醫護行動，除折扣優惠，凡民眾消費印章集滿九宮格，店家再為你捐出物資給醫護人員，消費兼作愛心，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影
虎尾魅力商圈發起消費挺醫護行動，除折扣優惠，凡民眾消費印章集滿九宮格，店家再為你捐出物資給醫護人員，消費兼作愛心，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影

咖啡 醫護人員 愛心

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