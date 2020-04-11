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阿里山櫻花季落幕 保育國寶級一葉蘭接棒綻放

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供
阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供

春暖花開，為期1個月的嘉義阿里山森林遊樂區櫻花季昨天落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫色，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘上午觀察發現，一葉蘭綻放美麗動人。

嘉義林區管理處說，觀賞一葉蘭最佳地點在阿里山管制站坡面，以及沼平公園阿里山生態館前山坡，花期約20天至1個月，蘇家弘生態館前拍攝記錄美麗動人的一葉蘭，吸引遊客觀賞拍照。

林務局網站介紹台灣一葉蘭，是國際享有盛名野生蘭花，常出現山區盛行雲霧檜木林或常綠闊葉樹林，著生於林緣或林外峭壁岩石表面，並有蘚苔植物相伴，在阿里山森鐵眠月線沿線兩側海拔高度約2300公尺處，有大規模群落形成。

一葉蘭不易栽培，極受園藝愛好者歡迎，又有廣大外銷市場，過去被盜採嚴重，生存受威脅，為保存野外族群及基因，農委會81年3月12日公告為「台灣一葉蘭自然保留區」，在眠月石猴一帶規畫一葉蘭展示區。

一葉蘭繁殖力強，除了行有性生殖靠種子傳播，也能靠假球莖行無性繁殖；假球莖一般可供植物貯水與儲藏養料，繁殖方式是從假球莖側生出新球莖，或自假球莖頂端生出小球莖，一葉蘭一個假球莖只會長一片葉子，通常只開一朵花。

1909年日治時期開發阿里山山林，日人森丑之助在阿里山首次採得一葉蘭，標本送回日本，1911年由東京帝國大學植物分類學者早田文藏命名，從1920年至1975年，一葉蘭在英國榮獲6次蘭花大獎，是一葉蘭屬中目前得獎紀錄最高種類。

阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供
阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供
阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供
阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供
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阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供
阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供
阿里山森林遊樂區櫻花季落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，成群附生在布滿苔蘚的潮濕樹幹或岩壁，醒目吸睛，圖／蘇家弘提供

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