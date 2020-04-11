防阻疫情風險 台南環保嚴格取締民眾棄置垃圾包

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市環保局除了加強賣場、百貨公司、超商周遭環境稽查，也嚴格取締民眾棄置垃圾包，兩個月來就告發58件任意棄置或放置垃圾包，除了美化市容，也徹底防阻疫情風險。

市長黃偉哲表示，台南市是全國的環保模範生，實施垃圾不落地政策已多年，但仍有部分民眾為了自身方便，會將家中垃圾包放置門前道路或隨意丟棄，易遭流浪狗咬破覓食而滿目瘡痍，嚴重影響市容觀瞻，環保局將加強取締，給市民一個乾淨的住居環境。

環保局長謝世傑說，去年台南市棄置垃圾包總計處分469件，近兩個月就告發處分58件，在此防疫當頭，除了嚴加取締亂丟口罩、垃圾包等會增加疫情風險的行為，更加強賣場、百貨公司和超商周遭環境的稽查，要求業者務必做好清潔管理。