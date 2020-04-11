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碩士高材生錄取農業專業技術團 月薪加獎勵金上看50K

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
農委會3年前開辦「農業專業技術團」，吸引許多高學歷有志從農青年，嘉義縣太保市農會招募錄取的碩士康仁東，在溫室小番茄園工作。記者魯永明／攝影
農委會3年前開辦「農業專業技術團」，吸引許多高學歷有志從農青年，嘉義縣太保市農會招募錄取的碩士康仁東，在溫室小番茄園工作。記者魯永明／攝影

農委會為改善農業季節性缺工，3年前開辦「農業專業技術團」，薪水加獎勵金每月待遇上看5萬元，吸引許多高學歷有志從農青年，嘉義縣太保市農會招募錄取30人，留農比例高，其中碩士畢業的8年級生康仁東，在溫室小番茄園工作，他說「農業有前景，以後要回家務農」。

「用束帶夾讓小番茄往上生長」家住新北市康仁東，文化大學生物科技研究所畢業，先在1家生技公司當業務員，月薪3萬多元，因家中繼承南部農地，未來要朝溫室栽培農業發展，參加台中農試

所設施蔬果農業人才培訓後，去年錄取太保市農業技術服務團，在園主謝俊宏溫室小番茄園學習工作，每天早起認真工作。

康仁東認為，現在待遇比過去當生技公司業務員高，務農的未來值得期待，每種職業工作都辛苦，心態調整很重要，他在農場工作學務農技術功夫。

縣府為傳承農業永續經營，與嘉縣精緻農業協會合作，舉辦「一季園主」活動，希望青農返鄉加入農業行列，前精緻農業協會理事長謝俊宏說，青年返鄉從農，萬事起頭難，農業要永續必定要傳承，農業技術團有助解決季節性缺工，希望延長合約工作時間，增加產能產值，因為新手上路要學習、磨合，農場園主一直教很累。

太保市設施農業發達，農會輔導協助，近幾年吸引許多青年返鄉務農，人口逆勢成長， 農會說，小番茄一分地淨利50萬起跳，全市面積超過百公頃以上，另農友投入設施網紋香瓜、美濃瓜等栽培，品質佳價格好，受市場歡迎， 前景看好，因部分農業技術團期滿離職，農會下個月將再招募，詳情可上農會網站查看，或洽 (05）3711101轉129。

農委會3年前開辦「農業專業技術團」，吸引許多高學歷有志從農青年，嘉義縣太保市農會招募錄取的碩士康仁東，在溫室小番茄園工作。記者魯永明／攝影
農委會3年前開辦「農業專業技術團」，吸引許多高學歷有志從農青年，嘉義縣太保市農會招募錄取的碩士康仁東，在溫室小番茄園工作。記者魯永明／攝影

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