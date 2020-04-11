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清明連假11處旅遊景點學生旅遊調查 嘉義縣逾4千人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
清明連假外出旅遊人潮多，疫情指揮中心公布11處警示熱點，休假後上課近一周，各級學校防疫緊張，嘉義縣政府規定師生天天戴口罩。記者魯永明／攝影
清明連假外出旅遊人潮多，疫情指揮中心公布11處警示熱點，休假後上課近一周，各級學校防疫緊張，嘉義縣政府規定師生天天戴口罩。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情險峻，為防清明連假出遊人潮，成為防疫破口，教育部函文全國各校，調查學生到11處中央疫情指揮中心警示的旅遊熱點個資，引發家長質疑要將旅遊史註記健保卡；嘉義縣完成調查共4001人，以密件報教育部。

教育處說，縣立高中2校40人，國中22校1078人，國小97校2269人，幼兒園138校614人，合計4001人，提報資料含姓名及身分證號碼等個資，由各校教師訪查學生填寫提報。

有家長質疑說，清明連假結束，教育部通令全國各校做11處熱點身分調查，疑是為了將國內旅遊史註記健保卡，但從全國各校調查的資料那麼多，人工填寫，恐難確保資料的正確，又無效率。

針對家長質疑，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪表示，此舉主要希望監測疫情，若發現疫情陡升，就會註記在健保卡，但目前不會這麼做。

清明連假外出旅遊人潮多，疫情指揮中心公布11處警示熱點，休假後上課近一周，學校防疫緊張，縣府規定師生天天戴口罩，但教室大多排不出社交距離，但部分老師仍排出教室學生座位1.5公尺的距離。

連假過後二周是重要疫情觀察期，教育處說，去過警示區熱點的孩子萬一出現不適症狀，會立即請他們在家休息。有校長說，現在學生上學天天戴口罩，包括去過11處熱點學生，形同自主健康管理，減少感染。

疫情 健保卡 連假

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