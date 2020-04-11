聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假11處旅遊景點學生旅遊調查 嘉義縣逾4千人
新冠肺炎疫情險峻，為防清明連假出遊人潮，成為防疫破口，教育部函文全國各校，調查學生到11處中央疫情指揮中心警示的旅遊熱點個資，引發家長質疑要將旅遊史註記健保卡；嘉義縣完成調查共4001人，以密件報教育部。
教育處說，縣立高中2校40人，國中22校1078人，國小97校2269人，幼兒園138校614人，合計4001人，提報資料含姓名及身分證號碼等個資，由各校教師訪查學生填寫提報。
有家長質疑說，清明連假結束，教育部通令全國各校做11處熱點身分調查，疑是為了將國內旅遊史註記健保卡，但從全國各校調查的資料那麼多，人工填寫，恐難確保資料的正確，又無效率。
針對家長質疑，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪表示，此舉主要希望監測疫情，若發現疫情陡升，就會註記在健保卡，但目前不會這麼做。
清明連假外出旅遊人潮多，疫情指揮中心公布11處警示熱點，休假後上課近一周，學校防疫緊張，縣府規定師生天天戴口罩，但教室大多排不出社交距離，但部分老師仍排出教室學生座位1.5公尺的距離。
連假過後二周是重要疫情觀察期，教育處說，去過警示區熱點的孩子萬一出現不適症狀，會立即請他們在家休息。有校長說，現在學生上學天天戴口罩，包括去過11處熱點學生，形同自主健康管理，減少感染。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言