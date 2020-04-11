快訊

火車聯結車事故影響1.6萬人 台鐵向肇事者求償3.2億

遏止疫情擴散 義大利延長封鎖期限至5月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山遊樂區管制入園人數 旅宿業：這裡不是墾丁大街

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，假期結束，林管處即日起管制入園人數每日上限4355人，圖為清明連假員警拿大聲公提醒遊客保持社交距離。圖／警方提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，假期結束，林管處即日起管制入園人數每日上限4355人，圖為清明連假員警拿大聲公提醒遊客保持社交距離。圖／警方提供

新冠肺炎疫情延燒，清明連假，嘉義阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，戴口罩、保持社交距離，假期結束，林管處即日起管制入園人數每日上限4355人，旅宿業受衝擊，許多遊客退訂，入園人數大減，業者說，「阿里山不是墾丁大街」。

林管處統計，阿里山遊樂區清明連假，3日湧入5012名遊客最多，超過目前管制入園的4355人，指揮中心發布細胞簡訊，林管處員工及員警也拿大聲公，呼籲遊客保持社交距離，假期結束，遊樂區被列入11處熱點管制，公私部門學校調查上阿里山旅遊紀錄，衝擊遊樂區觀光。

在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，阿里山不是墾丁大街，他們業者配合防疫政策及入園人數管制，但被列入警示熱點後，訂房旅客紛紛退訂，平日入園只剩幾百人，例假日訂房原有一半以上，如今被退訂到只剩3成，花季結束，現在入園要達到4355人數不可能。

嘉義林管處說，新的防疫措施，阿里山遊樂區限制入園人數4355人，人數上限標準是經學者專家調查提出，當入園人數達3000人時，透過CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知遊客。

入園人數達4000人時，除透過公路局CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知，並請警方協助在台18線66K湖底處，勸導遊客轉往其他景點，如奮起湖、山美、達邦等，並增派保全員在遊樂區外三角圓環疏導管控車輛，並設置相關禁止入園牌誌。室內展館每次入館入數以20人為限。遊園車上車前量測體溫，額溫超過37.5度即婉拒載運，搭車全程須戴口罩。

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，假期結束，林管處即日起管制入園人數每日上限4355人。圖／讀者提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，假期結束，林管處即日起管制入園人數每日上限4355人。圖／讀者提供

阿里山 社交距離 嘉義

延伸閱讀

旅宿業員工薪資補貼 1周後可申請

總量管制 阿里山遊樂區上限4355人

為墾丁大街騰出防疫空間 連續兩晚封街變徒步區

墾丁大街防疫部署 每週五及週六晚間人車分流

相關新聞

憂台南農產銷量 黃偉哲扮推銷員

新冠肺炎疫情衝擊農產外銷，台南市長黃偉哲昨天扮成一日推銷員，北上參加電視購物台行銷台南鳳梨，他說，各國封城或鎖國，台灣農...

阿里山遊樂區管制入園人數 旅宿業：這裡不是墾丁大街

新冠肺炎疫情延燒，清明連假，嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，戴口罩、保持社...

隱身鄉間的韓式料理 台南六甲愛媽廚房「吃過就愛上」

台南市六甲區愛媽廚房負責人李蓓莉， 10多年前台灣颳起「韓流」，喜愛廚藝的她在因緣際會下經營韓式料理餐廳，原本在善化開店...

蝴蝶蘭花農叫苦 陳吉仲：補助度難關

新冠肺炎疫情衝擊蝴蝶蘭外銷，台南蘭花產業與去年同期相較，第一季訂單少2成5，預估第二季將驟減7成5，花農叫苦。農委會主委陳吉仲昨由台南市長黃偉哲及立委陪同，到後壁區台灣蘭花生技園區聆聽業者心聲。農委會表示將撥列1億元拓銷全台花卉，另撥款補貼蘭花生技園區業者3個月租金及花卉批發市場交易管理費，協助花農度過難關。

南方好食尚／愛媽廚房 入選六甲10大美食

台南市六甲區「愛媽廚房」負責人李蓓莉， 10多年前台灣颳起「韓流」，喜愛廚藝的她在因緣際會下經營韓式料理餐廳，原本在善化...

英倫風電動公車 6月駛進嘉市

嘉義市「英倫風」電動公車昨天亮相，外型呈現復古及英倫懷舊風格，有紅、黃、綠、藍四色系，共配置12輛中巴、10輛大巴，分別...

新制上路 農產業群聚地區不可納管 臨登工廠無所適從

新冠肺炎百業蕭條，工廠納管無所適從，台南市議員許又仁等人昨開記者會指出，工廠輔導管理法新制上路後，規範未登記工廠在28類...

雲林桐花季開幕 張麗善盼縣民獨享四月雪

4月雪花飛滿園！超級浪漫的桐花，讓雲林縣古坑鄉荷苞山滿地雪花，雲林桐花節昨天登場，馬上吸引遊客來「追雪」，今年桐花開得早...

台南慶安宮 建廟164年首辦息瘟消災福醮

台南古蹟善化慶安宮因應肺炎疫情持續延燒，建廟164年來首次舉辦「息瘟消災祈安福醮」，推出王船封閉中山路舉行請王儀式，請王...

陳澄波之子陳重光今天離世 享耆壽95歲

陳澄波文化基金會今天下午貼文表示，基金會創會董事長陳重光，今天上午在子女們的陪伴下，平靜離開了，享耆壽95歲。現在一切以...

二二八事件受難者畫家陳澄波兒子陳重光過世

在二二八事件罹難的台灣知名畫家陳澄波的兒子，陳澄波文化基金會創會董事長陳重光，於今天上午以九十五歲高齡過世。基金會稍早透...

嘉義市「英倫風」電動公車亮相 綠黃紅藍4色系

嘉義市「英倫風」電動公車今天亮相，外型呈現復古及英倫懷舊風格，有紅、黃、綠、藍四色系，共配置12輛中巴、10輛大巴，分別...

熱門新聞

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

二二八事件受難者畫家陳澄波兒子陳重光過世

高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

平地口罩難買上山買 原鄉排長龍居民氣炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。