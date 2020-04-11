阿里山遊樂區管制入園人數 旅宿業：這裡不是墾丁大街

新冠肺炎疫情延燒，清明連假，嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季吸引爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，戴口罩、保持社交距離，假期結束，林管處即日起管制入園人數每日上限4355人，旅宿業受衝擊，許多遊客退訂，入園人數大減，業者說，「阿里山不是墾丁大街」。

林管處統計，阿里山遊樂區清明連假，3日湧入5012名遊客最多，超過目前管制入園的4355人，指揮中心發布細胞簡訊，林管處員工及員警也拿大聲公，呼籲遊客保持社交距離，假期結束，遊樂區被列入11處熱點管制，公私部門學校調查上阿里山旅遊紀錄，衝擊遊樂區觀光。

在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，阿里山不是墾丁大街，他們業者配合防疫政策及入園人數管制，但被列入警示熱點後，訂房旅客紛紛退訂，平日入園只剩幾百人，例假日訂房原有一半以上，如今被退訂到只剩3成，花季結束，現在入園要達到4355人數不可能。

嘉義林管處說，新的防疫措施，阿里山遊樂區限制入園人數4355人，人數上限標準是經學者專家調查提出，當入園人數達3000人時，透過CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知遊客。