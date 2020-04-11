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隱身鄉間的韓式料理 台南六甲愛媽廚房「吃過就愛上」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
招牌海鮮煎餅。記者吳淑玲／攝影
招牌海鮮煎餅。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲區愛媽廚房負責人李蓓莉， 10多年前台灣颳起「韓流」，喜愛廚藝的她在因緣際會下經營韓式料理餐廳，原本在善化開店鄰近南科，不只台灣人愛吃，也吸引韓國顧客上門，3年前搬回六甲陪伴年邁父親，雖隱身在鄉下，但不少善化老顧客都會專程跑來，也很快就培養新的忠實吃客，因為「吃過就會愛上了」。

李蓓莉原本從事幼教工作，也開過服飾店，但也精於廚藝，她是基督徒，認為是上帝給的恩賜，也一直懷抱開餐廳的夢想，民國93年左右台灣開始迷韓劇，剛好有一家韓式料理店要盤讓，她先去店裡幫忙工作3年，也常跑韓國品嘗當地美食，再改良適合台灣人的口味，後來選在善化開店，南科三星外派的韓國員工都成了她的老顧客，。

愛媽廚房主打韓式料理，鐵板燒、銅盤烤肉、 石鍋拌飯、拉麵等一應俱全，店內招牌原味海鮮煎餅，被網友票選為「六甲十大美食」，李蓓莉是從原有蛋餅研發，結合台灣人喜歡吃香酥脆的口感，咬一口就會一口接一口，六甲區長陳啟榮也很推薦；另外隱藏版美食是炒飯，不論是泡菜、海鮮或香腸炒飯，都是老顧客才懂會點的餐點。

愛媽廚房從善化搬到六甲國小對面，家庭式的裝潢，很適合親子共餐，三五好友相聚，也有不少是鄰近公司行號及工研院南分院的員工相約聚餐，店內還有「韓式火鍋部隊鍋」，很適合食量大者，或是多人點不同口味部隊鍋一起分享。店址：台南市六甲區中正路308號，電話06-6981680，周日店休。

韓式銅盤烤肉。記者吳淑玲／攝影
韓式銅盤烤肉。記者吳淑玲／攝影
韓式炸雞。記者吳淑玲／攝影
韓式炸雞。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區愛媽廚房負責人李蓓莉， 10多年前台灣颳起「韓流」後，開始經營韓式料理店 。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區愛媽廚房負責人李蓓莉， 10多年前台灣颳起「韓流」後，開始經營韓式料理店 。記者吳淑玲／攝影
韓式部隊鍋及各式火鍋。記者吳淑玲／攝影
韓式部隊鍋及各式火鍋。記者吳淑玲／攝影
韓國步隊銅。記者吳淑玲／攝影
韓國步隊銅。記者吳淑玲／攝影
韓國人蔘雞。記者吳淑玲／攝影
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台灣人 韓國

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