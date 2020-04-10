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嘉義市「英倫風」電動公車亮相 綠黃紅藍4色系

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市「英倫風」電動公車共有4色系，代表不同路線。圖／嘉義市府提供
嘉義市「英倫風」電動公車共有4色系，代表不同路線。圖／嘉義市府提供

嘉義市「英倫風」電動公車今天亮相，外型呈現復古及英倫懷舊風格，有紅、黃、綠、藍四色系，共配置12輛中巴、10輛大巴，分別主跑不同路線。首波綠色中山線預定6月上路，後續忠孝新民線及光林我嘉線，預定年底前上路。

「真的讓人驚艷！」嘉義市長黃敏惠今天到國光車場，視察嘉義市電動公車，當她看到車輛造型，及4種不同色系車身，直言國內還沒看過這麼有特色公車，感謝國光客運以及相關單位全力配合，將車身內外塗裝，授權嘉義市政府設計，以典雅風格呈現嘉義市公車美麗造型。

她說，市公車不僅環保，充滿英倫風造型就像行動藝術，化身城市美學一環，已為2021台灣設計展成功邁一大步。

嘉義市交通處表示，電動公車外觀以紅黃綠燈三元素，用不同顏色區分不同路線，方便市民識別，綠色是中山線、紅色為忠孝新民線，黃色則為台灣好行光林我嘉線，另藍色為機動車輛。

交通處表示，國光承諾，未來市公車外車體不會有廣告，以保留原有設計風貌，透過電動公車推動，嘉義市將提前達成「2030年巴士全面電動化」政策。

嘉義市長黃敏惠，今天視察六月將上路的「英倫風」電動公車。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠，今天視察六月將上路的「英倫風」電動公車。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠，今天視察六月將上路的「英倫風」電動公車。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠，今天視察六月將上路的「英倫風」電動公車。圖／嘉義市府提供
嘉義市「英倫風」電動公車共有4色系，代表不同路線。圖／嘉義市府提供
嘉義市「英倫風」電動公車共有4色系，代表不同路線。圖／嘉義市府提供
中山線綠色「英倫風」電動公車，六月將上路。圖／嘉義市府提供
中山線綠色「英倫風」電動公車，六月將上路。圖／嘉義市府提供

公車 嘉義

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