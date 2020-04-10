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台南淘汰老舊、換購或新購機車補助 改規定有名額限制

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局修正淘汰老舊機車等補助方案，各項加碼補助都有名額限制。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局修正淘汰老舊機車等補助方案，各項加碼補助都有名額限制。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局修正淘汰老舊機車、換購或新購機車補助方案，各項加碼補助都改為有名額限制，車主應把握時間提出申請，以免失去補助機會。

環保局長謝世傑說，之前依據一般民眾、偏遠地區及中低收入戶，推動淘汰2007年6月30日前出廠的老舊機車、換購或新購機車等擴大補助方案，最高補助2萬元，但因經費有限，改為補助名額有限，額滿為止。

修正後如下：一般民眾申請換購電動二輪車名額共3000輛、新購電動二輪車2000輛、換購七期燃油機車1萬輛、淘汰二行程機車2250輛、機車宣導報廢獎勵金2020輛。

偏遠地區及中低收入戶民眾申請換購電動二輪車名額各25輛、新購電動二輪車名額各50輛、換購七期燃油機車名額各50輛、淘汰二行程機車各25輛。各補助種類的補助賸餘輛數每周都會公布在環保局網站，案件受理順序以送達環境保護局日期時間先後及上下編號排序。另外，若僅申請環保署補助款，則無限額規定。相關訊息可上台南市政府環保局淘汰老舊機車及換購低污染車輛補助資訊網 (https://epb3.tnepb.gov.tw/air/tneb/index.asp)查詢。

市長黃偉哲說，台南市今年特別加碼，針對單純購買電動二輪車或單純淘汰老舊二行程機車的民眾都給補助金；同時延續去年度中低收入戶、偏遠地區民眾（南化、龍崎、左鎮、楠西）之加碼補助方案，藉此減輕特定對象購車負擔。

低收入戶 車主 黃偉哲

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