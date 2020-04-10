傳肥料短缺？ 陳吉仲：供應沒問題會越來越便宜

坊間傳出肥料短缺，農委會主委陳吉仲今下午重申，台灣肥料供應沒問題，且總統蔡英文已宣示補助，未來只會越來越便宜，籲請農民千萬不要囤積。

新冠肺炎疫情衝擊蝴蝶蘭外銷，台南市長黃偉哲說，估計第一季訂單少2成5，預估第二季將驟減7成五，花農叫苦連連；農委會主委陳吉仲今下午在黃偉哲、立委賴惠員、王定宇等人陪同，走訪台南市後壁區台灣蘭花生技園區，聆聽業者心聲。

農委會表示，台灣花卉產值達165億元，去年出口達67億元，主要外銷國家為日本(32.67%)、美國(28%)、越南（7.89%）、荷蘭（7.05%）及韓國(4.46%)，以蝴蝶蘭、文心蘭、國蘭、馬拉巴栗等為主要外銷品項，其中蘭花外銷產值逾花卉總外銷值8成，並以蝴蝶蘭46億元為大宗。

農委會說明，因應當前疫情，已針對花卉產業經營者提供政策性專案貸款，由政府提供貸款利息補貼，協助受疫情影響相關業者紓困所需資金，新舊貸案件提供一年免息；出口海空運運費部分，也給予空運依地區別每公斤30至70元、海運每公斤8至10元補助。

針對花卉外銷，農委會除預計撥列1億元拓銷，也撥款補貼台灣蘭花生物科技園區業者3個月租金及管理費，補貼花卉批發市場供應人交易管理費，期協助花卉產業共渡難關。

對於近來傳出肥料短缺傳聞，陳吉仲澄清說，台灣今年肥料供應預估比去年多3萬6千公噸（120萬包），數量絕對足夠；近來基層有不實耳語稱，台灣肥料的原料全從中國進口，其實台肥肥料原料從中國進口僅約1%，台肥每天可生產2千公噸肥料，下周將全數配送到位，「供應沒有問題」。

他指出，總統蔡英文已宣示，當前疫情影響，本月15日起每包肥料補助20元，農民只要到農會或肥料行登記數量購買後，農委會就會以現金匯進帳戶，若疫情更嚴重，補助會更多。預估肥料會越來越便宜，以後可能補助更多，呼籲農民要用多少買多少，不需要囤積。