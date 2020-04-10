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暖心藥師為偏鄉母校番路鄉民和國小 提供口罩外送服務

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
番路鄉博勝藥局是鄉內唯一健保藥局，藥師蕭博勝(左)是嘉義縣藥師公會理事長，與母校民和國小策略聯盟，替學生換口罩服務，校長劉秀燕(右)將小朋友健保卡及零錢交給蕭博勝。圖／取自民和國小臉書
番路鄉博勝藥局是鄉內唯一健保藥局，藥師蕭博勝(左)是嘉義縣藥師公會理事長，與母校民和國小策略聯盟，替學生換口罩服務，校長劉秀燕(右)將小朋友健保卡及零錢交給蕭博勝。圖／取自民和國小臉書

嘉義縣老人比例全國居冠，面積廣、偏鄉小校多，現行口罩配售地點時間，對許多老人家長不方便，番路鄉博勝藥局是鄉內唯一健保藥局，藥師蕭博勝是嘉義縣藥師公會理事長，與母校民和國小策略聯盟，替學生換口罩服務，暖心外送服務，讓師生「足甘心」，感謝校友藥師暖心服務。

民和國小校長劉秀燕在學校臉書說，口罩3.0版上路，與博勝藥局策略聯盟持續進行，兒童14天10片50元、成人14天9片45元，學校固定每周四代換，請需要學校代換的小朋友，備好零錢及健保卡，置於夾鏈袋內，交到健康中心，博勝藥局會為大家服務。

劉秀燕說，民和位處偏鄉，全校185名學生隔代教養比很高，學區幅員遼闊，家長購買口罩不方便，開學前，找校友蕭博勝幫忙，熱心蕭博勝答應供口罩外送服務。

一開始每個上課日與博勝藥局合作，現改為周四辦理一次，目前學校約有6成學生用博勝藥局「口罩得來速」服務；各班導師先用通知單調查家長是否購買，接著為學生準備夾鍊袋，供小朋友放健保卡及零錢，集中到學校健康中心，校護統一送到博勝藥局，蕭博勝再將小朋友口罩及健保卡裝一起送回學校。

蕭博勝說，防疫人人有責，偏遠醫療不便，協助辦理母校學生口罩，配售很開心，針對縣政府爭取擴充口罩實體販售點，他表態贊成，希望增加偏鄉衛生室配售口罩，方便偏鄉居民購買口罩。

番路鄉博勝藥局是鄉內唯一健保藥局，藥師蕭博勝是嘉義縣藥師公會理事長，與母校民和國小策略聯盟，替學生換口罩服務。圖／取自民和國小臉書
番路鄉博勝藥局是鄉內唯一健保藥局，藥師蕭博勝是嘉義縣藥師公會理事長，與母校民和國小策略聯盟，替學生換口罩服務。圖／取自民和國小臉書

口罩 健保卡 偏鄉

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