翁章梁祈求奉天宮媽祖平息疫情 指示30處觀光熱點消毒
新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣2例確診，縣府執行30處觀光熱點假日前後定時定點防疫消毒作業，指示環保局協調18鄉鎮市公所防疫消毒大隊定點全面消毒，縣長翁章梁上午到新港鄉奉天宮視察消毒作業，向媽祖祝禱，祈求疫情早日平息。
中央流行疫情指揮中心公布全國11個熱門景點，縣府也公布列管30個假日民眾經常造訪熱點，結合鄉鎮市防疫消毒大隊，在連假及周休前後加強消毒作業；其中阿里山森林遊樂區、新港奉天宮、梅山太平天梯、民雄鵝肉街與布袋高跟鞋教堂等，是前5大觀光防疫消毒熱點。
翁章梁由環保局長張根穆陪同，公布30個防疫消毒熱點，說明消毒方式，步行到奉天宮，設口罩垃圾桶方便民眾丟棄，新港鄉長林茂盛、議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍陪同，關心消毒狀況。
翁章梁說，熱門景點人數總量管制，縣府會盡快做決定，3月25日18鄉鎮市組防疫消毒大隊後，環保局與清潔隊動員超過168人次，針對縣內358點全面消毒，目前消毒重點放在假日或連假人潮較多的防疫熱點地區。
環保局說，消毒使用的是經稀釋的漂白水，不會對人體直接造成傷害，呼籲民眾使用後的口罩應折好，確實丟入垃圾桶，若隨意亂丟遭查獲最高可罰6000元。
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