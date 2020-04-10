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大德商工領航雲林 成立無人機人才培育中心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影

雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，並在虎尾溪河床開闢一座擁有260公尺跑道的無人機基地，作為飛行培訓場，培育更多無人機人才，讓農業大縣的雲林也能走在時代尖端。

大德商工校長涂金助指出，無人機已成科技發展趨勢，交通部訂定無人機考照規定，為讓更多對無人機有興趣的人實現夢想，大德商工與中華科大航空學院及台灣福爾摩沙無人飛行器協會結盟成立『無人機人才培育中心』，培訓遙控飛行操作及設計維修人才。

涂校長說，大德工商從107年成立飛機修護科，培育航空產業飛機修護人才，由於無人機在生活的應用愈來愈廣，世界各國無不加緊腳步投入發展，所以不久將來，無人機將改變人類生活型態，是可預期的，因此大德工商運用現有的師資與設備成立『無人機人才培育中心』，相信對台灣航空產業及無人機科技的發展將有很大幫助。

中華科大副校長荊元武也說，無人機將成為未來人類生活不可或缺的機具，光以最近全球疫情大流行，無人機就扮演重要防疫利器。台灣福爾摩沙無人飛行器協會總幹事林暐青指出，目前在虎尾溪河床開闢了一座長260公尺的跑道，足可供100公斤重的無人機起降，符合民航局遙控無人機術科考核專用的場地，將來可作為考照與培訓基地。

林暐青指出，該協會多數成員為無人機專業人士或院校教師，場地和教練齊全，如今與大德結盟，將可培育更多人才。雲林縣長張麗善強調該中心成立，不僅讓雲林農業走進無人機科技，將來也跟上世界科技腳步，她樂見其成。

今天除由大德商工學生表演無人機操作，三方簽署合約並為人才培育中心揭牌，為雲林無人機發展邁向新的里程碑。

雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，並為中心揭牌。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，並為中心揭牌。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大德商工和中華科技大學、台灣福爾摩沙無人飛行器協會簽約合作，成立雲林縣第一個無人機人才培育中心，將帶領雲林走進飛航新時代。記者蔡維斌／攝影

民航局 疫情 夢想

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