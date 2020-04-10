陳吉仲：肥料供應無虞愈來愈便宜 農民勿囤積

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天表示，台灣肥料供應沒問題，農民不要囤積。總統蔡英文已宣示補助，未來肥料只會愈來愈便宜。

他說，蔡總統已宣示，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響下，15日起每包肥料補助新台幣20元，農民只要到農會或肥料行登記數量購買後，農委會就會以現金匯進帳戶；如果疫情更嚴重，補助會愈多。

台南市傳肥料缺貨，陳吉仲在民主進步黨籍立法委員王定宇陪同下，走訪台南後壁區蘭花生物科技園區表示，台灣今年肥料供應預估比去年多3萬6000公噸，數量絕對夠，但農村卻傳出台灣肥料原料全從中國進口，其實台灣肥料股份有限公司肥料原料僅1％從中國進口。

至於台南市農會傳欠缺肥料，陳吉仲表示，肥料下週全數配送到位，台肥1天可生產2000公噸肥料，供應沒問題。

陳吉仲呼籲農民，肥料用多少買多少，千萬不要囤積，以後可能會補助更多；本週登記，下週配送到位，愈來愈便宜。