幫你家生病植物看病 嘉大實習植物醫生明天義診
嘉義大學植物醫學系，明天上午將在嘉大新民校區舉辦植物義診，由校內「植物教學醫院」實習植物醫師及師生，協助民眾診斷植物病蟲害，歡迎民眾將家中生病植物葉片、枝條帶到現場，或提供清晰照片，師生將以科學儀器確認植物病變，為植物醫病。
嘉大植物醫學系主任郭章信表示，農委會動植物防檢局，前年底補助嘉大等四所大學成立「植物教學醫院」，學生除了校內課程學習，透過植物義診服務，可累積學生及實習植物醫師診斷經驗，並藉此評估植物醫生制度，也能幫助民眾解決問題。
他說，過去曾有農民到場詢問植物病因，實習植物醫師現場診斷後，除提供用藥建議，後續也到病變田間、農場追蹤；另有機農場則會提供「如何不用藥」、減少病蟲害，民眾也可帶家中生病植物到場診斷病因。
郭章信說，本年度將配合嘉義大學新民校區有機市集，每次都有2名實習植物醫師及植醫系師生到場，搭配顯微鏡等儀器，助民眾確認植物病因、提供治療方法，透過正確診斷、對症下藥、減少用藥解決植物問題。也期許推動植物醫生制度化，引導更多青年投入農業相關工作。
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