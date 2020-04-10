幫你家生病植物看病 嘉大實習植物醫生明天義診

嘉義大學植物醫學系，明天上午將在嘉大新民校區舉辦植物義診，由校內「植物教學醫院」實習植物醫師及師生，協助民眾診斷植物病蟲害，歡迎民眾將家中生病植物葉片、枝條帶到現場，或提供清晰照片，師生將以科學儀器確認植物病變，為植物醫病。

嘉大植物醫學系主任郭章信表示，農委會動植物防檢局，前年底補助嘉大等四所大學成立「植物教學醫院」，學生除了校內課程學習，透過植物義診服務，可累積學生及實習植物醫師診斷經驗，並藉此評估植物醫生制度，也能幫助民眾解決問題。

他說，過去曾有農民到場詢問植物病因，實習植物醫師現場診斷後，除提供用藥建議，後續也到病變田間、農場追蹤；另有機農場則會提供「如何不用藥」、減少病蟲害，民眾也可帶家中生病植物到場診斷病因。