醫護人員辛苦了！黃敏惠為醫護打氣、感謝無私奉獻

嘉義市長黃敏惠感念醫護人員面對新冠疫情，工作辛苦、壓力沉重，日前到各醫院為醫護人員打氣，昨在臉書上以嘉義市大家長身分，寫信感謝醫護人員，也感謝醫護人員親友支持；市衛生局也提醒，居家檢疫14天後，應再加強自主健康管理7天，儘量避免出入公共場所、外出全程配戴醫用口罩。

黃敏惠昨天在信上感謝醫護人員，在疫情最嚴峻時刻不忘初衷、堅守崗位，承受辛苦與壓力，在信中，她也以身為醫護人員家屬的心情，感謝全體醫護人員家人，擔心與煎熬，她感同身受，將與醫護人員的家人攜手一起，成為醫護背後最溫暖的支柱。

「感謝無私奉獻！」黃敏惠說，只要堅持信念、沒有過不了的關卡，大家共同努力，生活一定會回到常軌，她代表所有市民，向醫護朋友們致上最高敬意。