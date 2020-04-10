疫情攪局 義竹鄉鴿笭文化季低調開飛取消開籠儀式

2020年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，是地方傳統重要的文化資產，今年受新冠肺炎疫情影響，經籌備會討論，決議取消盛大開籠儀式，避免民眾群聚，各賽程照常舉行，上午鄉長黃阿家、縣議員黃金茂、嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍代表縣長翁章梁，回家鄉觀賽。

背著木笭的鴿子飛上天際，發出「嗡嗡」聲響，從4月初開始，義竹鄉內不論陸空，將持續1個月熱鬧滾滾，因農村人口逐漸外流擔心農村樂趣式微，嘉義縣文化基金會為延續發揚文化，補助義竹鴿笭文化發展協會31萬，用在鴿笭維修等相關費用。

陳尚雍指出，去年縣長翁章梁鼓勵更多村民參與鴿笭活動，允諾協助鴿笭協會傳承這項無形資產，因此今年村民參加踴躍，鴿舍增加8處，鴿笭文化資產能讓更多人看見，代代傳承，期盼能繼續保存相關產業。