疫情攪局 義竹鄉鴿笭文化季低調開飛取消開籠儀式
2020年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，是地方傳統重要的文化資產，今年受新冠肺炎疫情影響，經籌備會討論，決議取消盛大開籠儀式，避免民眾群聚，各賽程照常舉行，上午鄉長黃阿家、縣議員黃金茂、嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍代表縣長翁章梁，回家鄉觀賽。
背著木笭的鴿子飛上天際，發出「嗡嗡」聲響，從4月初開始，義竹鄉內不論陸空，將持續1個月熱鬧滾滾，因農村人口逐漸外流擔心農村樂趣式微，嘉義縣文化基金會為延續發揚文化，補助義竹鴿笭文化發展協會31萬，用在鴿笭維修等相關費用。
陳尚雍指出，去年縣長翁章梁鼓勵更多村民參與鴿笭活動，允諾協助鴿笭協會傳承這項無形資產，因此今年村民參加踴躍，鴿舍增加8處，鴿笭文化資產能讓更多人看見，代代傳承，期盼能繼續保存相關產業。
公笭賽制共有八村參與，採積分賽，時間內得分最高者就能奪下榮耀的冠軍寶座，今年首度增加鴿笭王9.4吋，難度變高，賽事更精彩，義竹賽鴿笭凝聚各村居民間的情感，也讓地方人情味更濃厚，歡迎民眾到場觀看，體驗鴿笭的魅力，比賽詳情公布臉書粉絲專頁「嘉義縣文化基金會」。
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