台南青農結合不同農產 推出美食烹調組合將直播行銷

台南市安定區青農聯誼會副會長李昆桓，今天邀請歸仁、善化、東山、七股、麻豆等地青農，在善化自家農場舉辦農漁產品試作品嘗活動，預計下周在網路直播示範烹調美食，來促銷台南各地青農的各式作物產品。

李昆桓找來有烹調專長青農，烹調飯糰搭配、黑芝麻油、芝麻粉、台南東山稻米、蝦子、鯧魚等，生菜沙拉等食材創作新菜色，近10名青農品嘗後認為可藉烹調美食來行銷台南在地農產品。

李昆桓近年投入農漁產業，以自產自銷、不同產品搭配組合方式行銷農產品，吸引民眾注目採購，是少數能打開農產品市場的在地青農。

李昆桓表示，他有種植胡麻，單賣胡麻油並不好賣，想到結合自己養的魚蝦、自種稻米一起販售，他還教大家組合食材烹調出美味料理，消費者較能自家作美食又能省下不少時間，產品銷量也大增。

李昆桓說，胡麻油可配多種食材，蝦子配胡麻油就很好吃，飯糰配芝麻粉、芝麻粒口感也不錯。