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減輕疫情造成職場衝擊 雲嘉南釋出3000職缺
新冠肺炎疫情衝擊勞工就業與生計，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署中午表示，依勞動部「安心即時上工」計畫，雲嘉南地區釋出約3000個職缺，提供勞工申請，13日起台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾就業中心開始受理登記申請。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南地區釋出的職缺台南市1155個，嘉義市736個，嘉義縣627個，雲林縣520個，職缺以防疫相關工作為主，如為民眾量額溫、環境消毒等工作內容。
劉邦棟說，經審核通過上工民眾每小時工資158元，每月最高核80小時、1萬2千6百40元工作津貼，每人最長以6個月為限。
申請資格最近一次月投保薪資2萬3千8百元以下、且向就業中心提出登記當日前6個月內，投保勞工保險或就業保險之保險年資滿兩個月以上者，可攜帶身分證到就業中心辦理資格審核及登記。
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