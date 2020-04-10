減輕疫情造成職場衝擊 雲嘉南釋出3000職缺

清明連假後，不少公司及機關要求到過國家疫情警示的11處景點員工，應在家上班或自主健康管理，而農委會畜產試驗所有兩名員工假期間未到11處景點，但到大賣場購物，屬室內超過100人場所，也被要求「隔離」到會議室各據一方上班，畜試所所長黃振芳說，是採取比較嚴格措施，目標希望零確診。

2020-04-09 23:53