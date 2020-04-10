推廣長輩參與藝術 台南新營藝術季明起登場

推廣長輩參與藝術，2020台南新營藝術季明天起至5月31日登場，安排一系列活動，邀請銀齡長者擔綱主角，帶著更豐沛創造力及自信走向舞台，共同創造在地樂齡藝文新浪潮。

台南市政府文化局長葉澤山表示，去年走樂齡風主題而廣獲好評的新營藝術季，素人演員在國際知名劇場策展人姚立群帶領下，從發掘自身生命、發掘在地歷史，獨立創作劇本、製作道具、到實際公演，一圓年輕時演員夢，也為藝術季下了最美好註解。

今年再度由樂齡劇團領銜演出，台灣驫舞劇場由編舞者蘇威嘉帶來「自由步-當我盡情搖擺」且與樂齡舞者合作，鼓勵長者在自由舞動中，察覺屬於自身經歷歲月時光雕塑出的獨一無二體態風景。

由在地銀齡工作坊成員領銜主演的「新營快到了」，則是在阿公阿嬤們充滿信心再出發將推出第二集續作。雖然很多成員去年演出前一晚緊張到失眠，但也享受謝幕時孫輩在台下歡呼鼓掌滋味，展現了新營在地素人劇團的成熟蛻變。

台南市長黃偉哲指出，新營藝術季根植於在地文化平權，關心在地高齡化社會結構。藝術季也揉合策畫多場樂齡影展座談、講座、肢體工作坊，更首度推出銀齡特展「老友記：長者養成須知」，從日常、語言、文化、記憶作為切入面向，剖解老的各種意義，希望透過這些不同動態、靜態展演活動，讓熟齡族群全身上下的藝文細胞也能青春不老。

文化局民治文化中心管理科長楊馥菱說，因應今年疫情影響，活動做好檢疫工作及提高觀眾座位間隔，希望大家參加時能多份安心，一齊來看現今銀髮劇場精采成熟跟發展無限潛能，詳情可上新營文化中心官網及FB即時掌握演出資訊。