「四月雪」浪漫紛飛！張麗善：不鼓勵外縣市民眾來賞花

四月雪花飛滿園！超級浪漫的桐花，讓雲林縣古坑鄉的雪白皚皚，荷包山桐花公園遍地落雪，雲林桐花節今天登場，吸引遊客來「追雪」迎桐花，今年桐花開得早，兩天來已紛落如雨，因疫情當口，雲林縣長張麗善今天說，美麗桐花依舊浪漫，但防疫為要，除要做好賞花分流，也不鼓勵外縣市的民眾群聚來賞花。

今年雲林桐花來得早，加上氣候佳，讓古坑苞山已滿山桐花，四月雪飄滿地，讓許多開車路過的人都忍不住下車追雪，手機自拍短暫留下的身影。

遊客廖素禎說，每見桐花隨風輕落滿地雪花，超療癒！也有愛畫畫的人席坐花海中作畫，更顯浪漫。

雲林桐花季今天在古坑幼兒園的客家童謠舞曲中拉開序幕，將在11、12日展開一系列活動，在雪白繽紛桐花中，縣長張麗善也難得浪漫，帶領大家灑花迎桐，漫步桐花步道。

張麗善說，漫遊步道賞桐花、桐舞樂音聲飄揚，白桐與黑咖啡的對話，享受四月雪之美，樂趣無窮， 四月春暖花開，她邀雲林鄉親來雲林浪漫賞桐，悶經濟悶太久了，大家該出來走走，但因疫情嚴竣，入園賞花務必戴口罩，並做好分流分區，保持社交安全距離。

張麗善表示，她歡迎大家都來賞花分享浪漫，但人太多的話，難以掌握每位遊客的情況，所以今年桐花季縣府也不舉辦大型群聚活動，也不鼓勵外縣市的人來賞花，只歡迎雲林鄉親在做好防疫之下入園花賞。

至於是否採取憑身分證入園，張麗善表示，還不至於做到這樣，但還是鼓勵以雲林鄉親為主，請外縣市的民眾能多多體諒，還是以防疫為先。