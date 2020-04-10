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台中萬和宮因應疫情 媽祖聖誕三獻禮網路直播

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯萬和宮今年的媽祖契子女祝夀植福，不邀請契子女回宮參拜，圖為類似往年小朋友參與的情況。圖／萬和文教基金會提供
台中市南屯萬和宮今年的媽祖契子女祝夀植福，不邀請契子女回宮參拜，圖為類似往年小朋友參與的情況。圖／萬和文教基金會提供

台中市萬和宮因應新冠肺炎疫情，為慶祝媽祖聖誕，13日舉辦的媽祖契子女祝夀植福僅誦經祈福，15日舉辦三獻禮祭典陪祭生減為3人、觀禮席剩12座位，不邀請回宮參拜或觀禮，三獻禮也將透過臉書同步直播三獻禮盛況。

萬和宮董事長蕭清杰說，15日（農曆3月23日）欣逢媽祖聖誕，當天上午9時，有336年歷史的萬和宮遵古禮，舉行三獻禮祭典。考量新冠肺炎疫情，特別縮小規模，沒邀請貴賓觀禮，陪祭生也由例年的5位減為3位，觀禮席座位，縮減為12席，保持適當的距離空間。將透過FB直播三獻禮實況，讓未能到場的信眾分享。

三獻禮祭典，由蕭董事長主祭，從「鳴鐘九響」、「擂鼓三通」揭開序幕，依序進行「迎神禮」、「上香禮」、「初獻禮」、「讀祝禮」、「亞獻禮」、「三獻禮」及「分獻禮」等，歷時約一小時。

蕭清杰說明，13日（農曆3月21日），萬和宮媽祖契子女祝夀植福活動，同樣考量疫情延燒，不邀請契子女回宮祝夀，也不煮八寶粥及湯圓，僅舉辦誦經法會，為媽祖契子女祈福。

蕭清杰說，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為義子或義女，祈求幫忙照顧子女，庇佑平安、順利長大成人。萬和宮從民國96年辦理媽祖契子女登記，並自隔年起於媽祖聖誕前夕的農曆3月21日，舉辦回宮祝夀植福活動，邀請契子女為媽祖娘娘祝夀，祈求保佑平安長大，當年有183人，至去（108）年底媽祖的契子女累計為4615人。

往年，萬和宮舉辦契子女祝夀植福活動，包括出生數個月、剛滿週歲、學齡前幼童的媽祖契子女回萬和宮祝夀植福，祈求媽祖保佑，廟方準備八寶粥及湯圓，讓信徒吃平安，非常熱鬧。

此外，萬和宮保有全國少有、迄今傳承196年，民國100台中市政府公告登錄為台中市民俗類文化資產的字姓戲，18日正式開演，由張姓宗親比照媽祖聖誕祭典，舉行三獻禮，張姓宗親代表、萬和宮總幹事張俊鎮主祭。每年的字姓戲由張姓宗親開始，係因萬和宮媽祖由張國自湄洲恭請來台；林姓結束，是因為媽祖姓林，一頭一尾，代表對張國、媽祖的敬重。今年由國光歌劇團獲得演出資格，每天下午及晚間各演一場歌仔戲，為期約75天。

台中市南屯萬和宮今年媽祖聖誕三獻禮，因應疫情陪祭生及觀禮席均縮減，圖為去年媽祖聖誕三獻禮。圖／萬和文教基金會提供
台中市南屯萬和宮今年媽祖聖誕三獻禮，因應疫情陪祭生及觀禮席均縮減，圖為去年媽祖聖誕三獻禮。圖／萬和文教基金會提供

媽祖 新冠肺炎 疫情

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