聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情肆虐！嘉義縣端午節龍舟賽停辦 37年來第2次
新冠肺炎疫情延燒，繼彰化縣、高雄市、宜蘭蘇澳鎮宣布停辦龍舟賽，主辦嘉義縣端節龍舟賽的東石鄉公所也宣布停辦龍舟賽，龍舟賽今年第37屆，這是繼17年前ＳＡＲＳ停辦龍舟賽，第二次因疫情停辦龍舟賽。
東石鄉公所公告說，歷年依傳統習俗辦理的嘉義縣龍舟競賽活動，今年度因新冠肺炎防疫因素，以中央疫情指揮中心COVID-19公眾集會因應指引標準評估後，為保障民眾及參賽選手健康及防疫需求，決議取消6月25日端午節龍舟賽。
嘉義縣龍舟競賽都在東石漁港舉行，依往例參賽前，主辦的東石鄉公都會在漁人碼頭，邀請先天宮王爺坐鎮，由縣長、鄉長等來賓焚香祭拜，接著10位點睛官身披紅綾、持香參拜，為10艘龍舟點睛開光，比賽取消，不舉行龍舟點睛開光。
另，往年在東石漁人碼頭，結合觀光與在地特產，舉辦農特產品展售，免費品嘗蚵仔粥，今年也取消，消息傳出，讓計畫組隊參加龍舟賽選手感到失望，但為防疫也要配合，龍舟賽取消，影響漁人碼頭商家小吃及農漁民販售農漁產預期收益， 少了觀光預期收入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言