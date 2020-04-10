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疫情肆虐！嘉義縣端午節龍舟賽停辦 37年來第2次

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新冠肺炎疫情延燒，繼彰化縣、高雄市、宜蘭蘇澳鎮宣布停辦龍舟賽，主辦嘉義縣端節龍舟賽的東石鄉公所也宣布停辦龍舟賽 。 記者魯永明／翻攝
新冠肺炎疫情延燒，繼彰化縣、高雄市、宜蘭蘇澳鎮宣布停辦龍舟賽，主辦嘉義縣端節龍舟賽的東石鄉公所也宣布停辦龍舟賽 。 記者魯永明／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，繼彰化縣、高雄市、宜蘭蘇澳鎮宣布停辦龍舟賽，主辦嘉義縣端節龍舟賽的東石鄉公所也宣布停辦龍舟賽，龍舟賽今年第37屆，這是繼17年前ＳＡＲＳ停辦龍舟賽，第二次因疫情停辦龍舟賽。

東石鄉公所公告說，歷年依傳統習俗辦理的嘉義縣龍舟競賽活動，今年度因新冠肺炎防疫因素，以中央疫情指揮中心COVID-19公眾集會因應指引標準評估後，為保障民眾及參賽選手健康及防疫需求，決議取消6月25日端午節龍舟賽。

嘉義縣龍舟競賽都在東石漁港舉行，依往例參賽前，主辦的東石鄉公都會在漁人碼頭，邀請先天宮王爺坐鎮，由縣長、鄉長等來賓焚香祭拜，接著10位點睛官身披紅綾、持香參拜，為10艘龍舟點睛開光，比賽取消，不舉行龍舟點睛開光。

另，往年在東石漁人碼頭，結合觀光與在地特產，舉辦農特產品展售，免費品嘗蚵仔粥，今年也取消，消息傳出，讓計畫組隊參加龍舟賽選手感到失望，但為防疫也要配合，龍舟賽取消，影響漁人碼頭商家小吃及農漁民販售農漁產預期收益， 少了觀光預期收入。

龍舟賽 漁人碼頭 東石

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