異地及居家辦公演練 南市教育局已做好準備

台南市教育局因應新冠肺炎疫情，為防止辦公人員群聚風險，今天下午在在永華體育場進行「異地及居家辦公」防疫演練。教育局長鄭新輝說，已做好異地辦公準備，一啟動就能就緒。

教育局長鄭新輝說，為降低人員交叉感染風險，配合市長指示規畫各科室同仁疫情嚴峻時分流到不同空間辦公或居家辦公，舉辦演練。他說，異地辦公場所現已整備完成，今天由種子人員模擬異地及居家辦公情境，就如何使用電腦設備、電子公文、差勤系統及視訊會議等實際情形進行測試，希望藉人員實地演練及早發現問題，改善相關流程。

鄭新輝說，未來教育局內部會議或公務聯繫也將逐步改採視訊，提早做好準備。演練機制最重要的是確保業務無縫接軌，屆時啟動異地或居家辦公時，就可立即到位，讓疫情對公務的影響減至最低，也呼籲民眾多利用線上申辦或電話洽詢公務。