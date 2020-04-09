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經濟部推酷碰券紓困 雲縣長張麗善：實際效益令人存疑

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
經濟部規畫推行酷碰券，雲林縣長張麗善（中）認為實際效益令人存疑。圖／本報資料照片
經濟部規畫推行酷碰券，雲林縣長張麗善（中）認為實際效益令人存疑。圖／本報資料照片

為刺激消費、活絡經濟，經濟部規畫將發行配合行動支付平台的酷碰券；雲林縣長張麗善稍早表示，推出酷碰券雖立意良善，但實際效益令人存疑，籲請中央勿錯估效益。

張麗善說，以雲林為例，目前慣用行動支付的民眾約只有10%，推出酷碰券，絕大多數鄉親無法直接受惠，若另以敬老卡的配套方式，也只會讓制度更加複雜，效果恐怕會大打折扣。

張麗善表示，在新冠肺炎影響下，許多行業面臨嚴峻的生存考驗，訂單減少、生意差，民眾收入少了，口袋裡沒錢，要怎麼有辦法先去消費再來賺折扣。

有雲林鄉親建議，認為發放現金或消費券才是直接而快速的辦法，除了能讓更多人受益，也比較符合農業縣市、非高度都市化縣市消費型態的民眾需求。

張麗善指出，她建請中央政府採納多元意見，多聽聽地方的聲音，不要太高估酷碰券的效益，否則不僅未能達到紓困，更難以振興地方經濟。

張麗善 新冠肺炎

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