快訊

檢驗量超過8千多件 長庚醫檢師：半夜急召壓力最大

19位高三生滯留境外 招聯會：「不可抗力因素」免面試

台南退休醫護藥師重返崗位 最快13日上線

中央社 / 台南9日電

新冠肺炎肆虐，台南市返回第一線的退休醫護人員及藥師今天成軍，市府衛生局統計，目前已有逾50人願意重返崗位投入防疫，最快13日上線。

衛生局透過台南市醫師公會、台南市護理師護士公會、台南市藥師公會等10個公會，連繫退休醫護人員及藥師，衛生局的目標是招募100人，在疫情蔓延的當下，投入第一線防疫。

台南市長黃偉哲今天則在永華市政中心感謝願意重返第一線的退休醫護人員及藥師投入防疫，以舒緩第一線防疫人員的壓力。

黃偉哲表示，防疫有賴政府、民間及第一線防疫人員戮力齊心，每個人都是防疫上不可或缺的螺絲釘，唯有各自將螺絲拴緊，才能撐到最後。

黃偉哲同時分享幾個防疫案例，他說，英國一名護理人員出門工作時，左鄰右舍在門前拍手感謝；在台南，中西區千代藥局72歲藥師陳盈舟，半年前動完手術，卻不顧尿失禁的問題，穿著紙尿布工作，堅持盡一份心力。

黃偉哲表示，這些事蹟讓人感動，這種「燃燒自己，照亮別人」的精神，值得尊敬，他感謝所有防疫人員持續不懈地堅守崗位，默默付出，共同為防疫奮戰，這些人都是社會的楷模。

衛生局 黃偉哲 醫護人員

延伸閱讀

東森促銷台南關廟鳳梨 黃偉哲、謝龍介接力開賣

酒店、舞廳停止營業 黃偉哲籲其他特殊行業採實名制

首次視訊行政院會 黃偉哲笑：如果院長罵人比較不可怕

慰勞區公所第一線防疫人員 台南市將發津貼

相關新聞

救國團嘉義新總幹事李湘梅上任：要恢復「溪阿縱走」

救國團嘉義團委會今天辦理新舊總幹事交接，新任總幹事李湘梅在嘉義主委林聰明監交下，從卸任總幹事馬天鳴手中接過工作文件完成移交，她期許傳承救國團精神，希望恢復「溪阿縱走」路線，持續造福人群、教育青年、服務公益。

首次視訊行政院會 黃偉哲笑：如果院長罵人比較不可怕

新冠肺炎防疫嚴峻，行政院今天首次以視訊連線召開院會，台南市長黃偉哲響應新措施，以視訊出席會議，他說，若視訊方式效果良好，未來說不定可以成為常態，同時他也打趣地說「如果蘇貞昌院長在會議上罵人，聽起來也比較不可怕」。

口罩實名制3.0上路 嘉義衛生所、藥局再現排隊潮

口罩實名制3.0版今天上路，民眾隔14天可購買9片口罩，且不受身分證末碼單雙數分流限制，嘉義縣各處衛生所、藥局再現排隊潮，民雄衛生所下午2點開始販售，3時許還是人潮不減，藥師表示，許多人都在等這天。

酒店、舞廳停止營業 黃偉哲籲其他特殊行業採實名制

新冠肺炎疫情肆虐，台北知名酒店女公關也確診，且出現症狀前後還有去上班，中央流行疫情指揮中心今天表示，為維護民眾健康，即日起酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者共體時艱。台南市長黃偉哲對此表達贊成，並勸導其他特殊行業即日起落實實名制、保持社交距離，不要讓防疫工作出現破口。

口罩升級版上路偏鄉老人買不到 嘉義議員批口罩之亂

口罩實名制升級版上路，可以每二周買9片，各地藥局吸引民眾大排長龍，嘉義縣18鄉鎮市衛生所也出現排隊人龍，議員姜梅紅說，沿海偏鄉東石鄉配售地點，只有衛生所、唯一藥局及3間超商，且都集中在東石村，有老人從網寮出發到衛生所排隊，沒領到，騎車回程又摔車受傷，她批「口罩之亂，苦了鄉親！」

偏鄉小校新生少得可憐 台南特色小校仍吸睛

台南市國小已完成下學年新生登記，經統計人數，今年較去年少了1600多人，有大校新生減少近100人，將減3班。但也有部分中小型學校逆勢成長，也有分校無人登記。小校中樹人國小有3名戶籍在學區的孩子，卻來了13人登記；億載國小漁光分校有11人登記，全數都是外學區。

影／神人共防疫！信徒背除瘟五福大帝徒步繞台消災除疫

新冠肺炎疫情持續，連神明也看不下去。花蓮縣吉安鄉掌管瘟疫的五福大帝決定環台沿途消災化煞，信徒輪流背著神像徒步走過大街小巷已18天，預計1個月時間環繞大半個台灣，希望肺炎能夠趕快過去。

全國黨代表、主委選舉賄選？ 民進黨台南參選人提質疑

民進黨台南市黨部執委陳世輝今天舉行參選主委記者會，他除質疑有人利用政治資源協助賄選，並呼籲要參選登記主委的其他參選人，登...

台南這支測速桿超吸金 3個月開罰900萬

台南市區車流量大，超速違規多，交通大隊今天統計， 今年1月至3月，全市84個固定測速照相機拍下2萬3251件超速違規，以平均值1800元計算，約為公庫進帳約4185萬多元。警方說，警方設置測速照相機，不是為了搶錢，汽機車駕駛人一定要減速慢行。

雲林家扶中心物資受疫情影響 食品企業送暖4800包乾麵

新冠肺炎疫情衝擊全球，各行各業受衝擊，台旺食品公司不因疫情愛心停歇，今天專車載送200箱、4800包的老四川乾拌麵，贈給雲林家扶中心，期望緩解家扶家庭經濟壓力。

嘉義移工半個月2起工安意外1死1傷 加強職安輔導稽查

嘉義縣嘉太工業區某工廠昨晚工安意外，20多歲越南男移工捲入織布機，被帆布纏住慘死，檢警上午相驗結果，死因創傷性休克致死，...

安心即時上工計畫 雲林縣府、公所釋出473個職缺

勞動部因應新冠肺炎疫情，「安心即時上工計畫」，預計下周上路；雲林縣府盤點縣府各單位及各鄉鎮市公所，釋出473個職缺，時薪...

熱門新聞

連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

影／惜別宴再吹號角抗疫！基隆27年老字號餐廳不熄燈了

「不幫你送 你下來我移送」 鄭文燦：社區要有同理心

口罩升級制明上路 藥師指工作量增排隊人龍再現

為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？ 內行人曝真相

泰女檢疫失聯罰百萬找不到人 花蓮一家罰30萬繳了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。