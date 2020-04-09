台南學甲同一飼主3場火雞場都染禽流感 今撲殺1375隻

台南市學甲區同一飼主飼養的2場火雞場通報場內禽隻異常死亡，今天皆確診H5N5高病原性禽流感，共撲殺1375隻火雞運往焚化爐銷燬，農業局動保處緊急派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒，避免疫情擴散。

動保處表示，學甲火雞場畜主確診的2場火雞場與先前3月份發生第2例火雞場案例屬同一個管理者，且3場火雞場皆相距不遠，在撲殺第1場時，農業局動保處已嚴格要求畜主確實落實生物安全防疫措施，避免感染給其他禽場，但因管理人員未進行嚴密防疫措施，在人車管控及消毒工作未徹底落實，導致自家其他場的火雞仍感染發病。

動保處啟動優先針對學甲區及後壁區二個熱點區禽場進行全面查核輔導，要求落實防疫工作及發放消毒藥劑供禽場防疫消毒；對全市水禽場、火雞場及禽流感案例場加強訪視查核，以防止疫情發生。

動保處也持續派遣消毒車至2個熱點區進行家禽場環境及周邊區域消毒，降低環境中病毒量，避免疫情傳播；並請禽病專家學者進行案例場流行病學調查，釐清禽場感染來源及風險因子，找出病毒入侵管道，積極防堵疫情再發生。