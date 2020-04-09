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口罩實名制3.0上路 嘉義衛生所、藥局再現排隊潮
口罩實名制3.0版今天上路，民眾隔14天可購買9片口罩，且不受身分證末碼單雙數分流限制，嘉義縣各處衛生所、藥局再現排隊潮，民雄衛生所下午2點開始販售，3時許還是人潮不減，藥師表示，許多人都在等這天。
民雄衛生所將9片口罩分裝進3個紙袋中，給民眾時提醒下次可購買時間，民眾拿到口罩後，到另一條路線排隊等拿健保卡，衛生所為此規畫1人裝口罩、1人收錢給口罩、1人給健保卡，快速消化人流。
民眾趁著工作中午休息時間到藥局排隊，民眾表示，這是第一次購買，一次就有9片口罩，方便很多，很幸運買到最後一組。
部分民眾以為新制上路後，購買日期重新計算，到場後才發現前幾天買過，只能下次再買，民雄七星藥局固定8點開門賣口罩，老闆吳嘉文表示，前幾天人潮少很多，就是為了今天可一次買9片，一早7點多店門前就排了10多人。
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