聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒店、舞廳停止營業 黃偉哲籲其他特殊行業採實名制
新冠肺炎疫情肆虐，台北知名酒店女公關也確診，且出現症狀前後還有去上班，中央流行疫情指揮中心今天表示，為維護民眾健康，即日起酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者共體時艱。台南市長黃偉哲對此表達贊成，並勸導其他特殊行業即日起落實實名制、保持社交距離，不要讓防疫工作出現破口。
黃偉哲表示，對於中央流行疫情指揮中心規定舞廳和酒店即日起停業，他深表贊成，尤其酒店有女公關確診，可能接觸到許多消費者，令人心驚膽跳，所以支持這樣的密閉消費空間能夠停止營業。
至於其他特殊行業，黃偉哲也要求即日起要保持安全社交距離、採實名制進入消費，以確保未來發生問題時可以溯源，讓防疫工作不要出現破口漏洞，防疫才能守得住。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言