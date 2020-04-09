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盧秀燕：即日起台中八大行業消費「實名制」

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酒店、舞廳停止營業 黃偉哲籲其他特殊行業採實名制

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布，即日起會勸導其他特殊行業採實名制進入消費。圖／聯合報系資料照片
台南市長黃偉哲宣布，即日起會勸導其他特殊行業採實名制進入消費。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情肆虐，台北知名酒店女公關也確診，且出現症狀前後還有去上班，中央流行疫情指揮中心今天表示，為維護民眾健康，即日起酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者共體時艱。台南市長黃偉哲對此表達贊成，並勸導其他特殊行業即日起落實實名制、保持社交距離，不要讓防疫工作出現破口。

黃偉哲表示，對於中央流行疫情指揮中心規定舞廳和酒店即日起停業，他深表贊成，尤其酒店有女公關確診，可能接觸到許多消費者，令人心驚膽跳，所以支持這樣的密閉消費空間能夠停止營業。

至於其他特殊行業，黃偉哲也要求即日起要保持安全社交距離、採實名制進入消費，以確保未來發生問題時可以溯源，讓防疫工作不要出現破口漏洞，防疫才能守得住。

社交距離 疫情 黃偉哲 新冠肺炎

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