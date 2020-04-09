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口罩升級版上路偏鄉老人買不到 嘉義議員批口罩之亂
口罩實名制升級版上路，可以每二周買9片，各地藥局吸引民眾大排長龍，嘉義縣18鄉鎮市衛生所也出現排隊人龍，議員姜梅紅說，沿海偏鄉東石鄉配售地點，只有衛生所、唯一藥局及3間超商，且都集中在東石村，有老人從網寮出發到衛生所排隊，沒領到，騎車回程又摔車受傷，她批「口罩之亂，苦了鄉親！」
姜梅紅說，下午2點衛生所口罩統一配售發放時間，升級版上路，不限身分證單雙號，可以1天成人領9片，東石衛生所外大排長龍。
昨晚接獲網寮鄉親陳情，反映老人行動不便，東石領取地點衛生所、唯一藥局及3間超商都集中於東石村，有老人從網寮出發衛生所排隊後卻沒領到，回程摔車受傷，對偏遠民眾實在不便。
她走訪東石衛生所感謝防疫人員，站在第一線服務鄉親辛勞，因為衛生所每天只能發送200人次，數量不夠，一定會有民眾排隊沒領到口罩。
接著她到衛生局拜會代理局長趙紋華，反映鄉親心聲，希望增加口罩數量，更完善便捷服務民眾，對老人比重過高且交通不便的偏鄉來說，實在不公平，政府理應先照顧好國人內需，人人能領到充足的口罩再來拼外交吧！
趙紋華說，會建議中央防疫指揮中心增加公部門口罩配售點，比照巡迴醫療模式，採取機動配售方式，方便偏鄉民眾購買領取。
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