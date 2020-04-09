偏鄉小校新生少得可憐 台南特色小校仍吸睛

台南市國小已完成下學年新生登記，經統計人數，今年較去年少了1600多人，有大校新生減少近100人，將減3班。但也有部分中小型學校逆勢成長，也有分校無人登記。小校中樹人國小有3名戶籍在學區的孩子，卻來了13人登記；億載國小漁光分校有11人登記，全數都是外學區。

依各校資料顯示，偏鄉許多小校，新生人數都是個位數，有1人、2人或3、4人的，其中玉山國小1人、北門國小玉湖分校1人、後營國小金砂分校1人，河東國小六溪分校尚無新生登記。

不過，也有小校仍吸引家長帶孩子來就讀，後壁樹林國小就吸引13人登記，其中11人是外學區的學生。億載國小漁光分校11名已登記就讀的新生中，全數都是外學區的學生。億載國小因離市中心近，又環境好、課程多樣化是吸引家長的原因；樹人國小也不遑多讓，吸引外地學生就讀。

台南市後壁區樹人國小以美術教育為特色，並且課程多元，吸引學生就讀。圖／樹人國小提供 台南市後壁區樹人國小以美術教育為特色，並且課程多元，吸引學生就讀。圖／樹人國小提供

樹人國小校長劉裕承表示，樹人國小就位在台糖烏樹林園區，有如森林小學，環境得天獨厚，又可遠眺台南最高峰大凍山，加上校舍古色古香，且以美術教育為特色，學生參加比賽幾乎全面得獎。另和土庫、重溪、鯤鯓、通興國小組校際聯盟，設計「四季高峰」課程，並進行校際交流，家長口耳相傳，讓遠從永康、嘉義、岡山的學生也來就讀。

河東國小校長賀國綱說，因人口外流，近幾年來六溪分校會有間斷性招不到學生情形，目前是五年級沒學生，因今年尚無新生，下學年就有兩個年級沒學生，但會努力鼓勵外出的家長帶孩子回來就讀。其實六溪分校資源豐富，有企業界、民族事務委員會、大學等挹注資源，不輸大校，而學生的表現也不遜色，現在六年級兩名學生的國英數成績都在市均以上。