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首次視訊行政院會 黃偉哲笑：如果院長罵人比較不可怕
新冠肺炎防疫嚴峻，行政院今天首次以視訊連線召開院會，台南市長黃偉哲響應新措施，以視訊出席會議，他說，若視訊方式效果良好，未來說不定可以成為常態，同時他也打趣地說「如果蘇貞昌院長在會議上罵人，聽起來也比較不可怕」。
黃偉哲表示，全球疫情持續延燒，舉行視訊會議是基於防疫需要，不僅減少外縣市人員長途出差台北期間，在密閉乘車空間被傳染的風險，也可免於往返的舟車勞頓，將精力投入在防疫工作；這一次實地測試跨部門視訊會議的運作機制，若效果良好，未來說不定會成為行政院會的開會常態。
他也打趣地說，隔著一層螢幕和蘇院長及各部會首長遠距開會，確實少了臨場感，如果院長在會議上罵人的話，聽起來也比較不那麼可怕。
黃偉哲轉述蘇貞昌在會中指示，防疫期間不可掉以輕心，雖然境外移入病例的高峰期有減緩，但清明連假後本土病例恐會增加，大家應戒慎恐懼。
黃偉哲說，夜市、傳統市場、百貨商圈等人潮多的地方，明天開始會加強防疫管理措施，減少座椅，鼓勵民眾外帶。至於旅遊景點管控部分，會在周邊停車場進行圍管，或是依照車流管控，減少民眾進來。
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