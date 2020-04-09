全國黨代表、主委選舉賄選？ 民進黨台南參選人提質疑

民進黨台南市黨部執委陳世輝今天舉行參選主委記者會，他除質疑有人利用政治資源協助賄選，並呼籲要參選登記主委的其他參選人，登記後要將個人送檢調單位自我調查，並建議黨部舉辦辯論會。

市黨部針對賄選一事回應，有證據就去舉發，黨部也不想看到這樣的情形。但若是沒有，就不要揣測，會傷害到黨的形象。

陳世輝由民進黨台南市黨部執委蔡和太、曾金興陪同，舉行記者會。陳世輝說，自己是民進黨創黨黨員，在就讀大學時期就入黨，黨證號177號，在市黨部擔任執委期間共代理主委有5次。

陳世輝說，蔡英文連任得票率與政黨票得票率落差到400多萬票，證明台灣人民對民進黨執政的核心價值「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值己產生了懷疑及不信任感，如何鞏固民進黨的中心思想，未來作為中央政府及執政縣巿的「以黨輔政」黨務改革是必需的、迫切的，就先從台南巿黨部做起。

他強調，民進黨在台南執政20多年，己建立起「綠色執政、品質保證」的政治價值觀，不容許被污染，喪失了台南人的榮耀感。陳世輝強調，歷經33年的淬鍊，自己已準備好了，當仁不讓，參選主委。

陳世輝呼籲，未來肩付著民進黨價值觀招牌的所有主委候選人除了適用「排黑條款」更應對人格、品德、操守、全部自請檢調單位自我調查，攤在陽光下接受檢驗。應積極查辦適用政黨法罰則下「賄選行為」以視正聽，樹立黨職改選典範。要比照總統、巿長初選，舉辦主委選舉公開辯論會就黨務改革、黨務經營、黨務策略發展。

陳世輝並指出，從今年春節期間，就傳出疑有人利用政治資源協助賄選，他已向市調處檢舉，自己也正搜集這些賄選資料，會找適當時機再舉發。