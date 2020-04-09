聽新聞
test
0:00 / 0:00
學生爆自主健康管理卻被趕出宿舍 成大：視同居家檢疫
成功大學有學生在網路上爆料曾去過中央警示的11處景點，他認為回到學校宿舍只要自主健康管理，結果卻被趕出宿舍，不得進入，且校方尚未準備好遠距教學；對此，成大澄清，學校採高規格防疫，早在1月底即宣布自主健康管理視同居家檢疫，也都通知老師準備遠距教學。
該名學生認為，學校發函通知去過11處景點的師生採自主健康管理，但自主健康管理應該是每天量體溫、戴口罩，仍可進入校園，結果他卻被趕出宿舍。
成大主秘李俊璋表示，學校在1月30日的防疫會議就決定「自主健康管理視同居家檢疫」，自主健康管理的學生若選擇進入檢疫宿舍，三餐、棉被等都會幫他處理。檢疫宿舍有分樓層，低樓層是自主健康管理的學生，高樓層是居家檢疫的學生。
李俊璋說，有472名填寫關懷問卷表示有曾去過中央警示的11處景點，其中有83人是住宿生。經勸導後有67人辦完離宿，其中有6人住進檢疫宿舍，其餘選擇回家，另外還有16個還在用電話追蹤，希望他們不要回到學校。
另外，下周部分課程將進行期中考，李俊璋表示，學生去過11個警示景點的可請假，理由只要寫上「防疫」，不需任何證明，老師需實施遠距教學；期中考可採補考或是線上測驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言