學生爆自主健康管理卻被趕出宿舍 成大：視同居家檢疫

成功大學有學生在網路上爆料曾去過中央警示的11處景點，他認為回到學校宿舍只要自主健康管理，結果卻被趕出宿舍，不得進入，且校方尚未準備好遠距教學；對此，成大澄清，學校採高規格防疫，早在1月底即宣布自主健康管理視同居家檢疫，也都通知老師準備遠距教學。

該名學生認為，學校發函通知去過11處景點的師生採自主健康管理，但自主健康管理應該是每天量體溫、戴口罩，仍可進入校園，結果他卻被趕出宿舍。

成大主秘李俊璋表示，學校在1月30日的防疫會議就決定「自主健康管理視同居家檢疫」，自主健康管理的學生若選擇進入檢疫宿舍，三餐、棉被等都會幫他處理。檢疫宿舍有分樓層，低樓層是自主健康管理的學生，高樓層是居家檢疫的學生。

李俊璋說，有472名填寫關懷問卷表示有曾去過中央警示的11處景點，其中有83人是住宿生。經勸導後有67人辦完離宿，其中有6人住進檢疫宿舍，其餘選擇回家，另外還有16個還在用電話追蹤，希望他們不要回到學校。

另外，下周部分課程將進行期中考，李俊璋表示，學生去過11個警示景點的可請假，理由只要寫上「防疫」，不需任何證明，老師需實施遠距教學；期中考可採補考或是線上測驗。