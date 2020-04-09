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培育數位影音串流人才 崑山科大今開班業界直播主授課

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
播客堡娛樂策略長王威(右)擔任業師指導同學。圖/校方提供
播客堡娛樂策略長王威(右)擔任業師指導同學。圖/校方提供

5G高速行動寬頻產業日益成熟，數位影音串流平臺(OTT)日益興盛，崑山科技大學創意媒體學院通過教育部「跨域數位影音串流人才培育計畫」補助，今天舉辦播客堡工作坊暨學程啟動儀式，「以文化創意與多媒體為主軸，致力培育跨域數位影音串流人才」。

崑山科大創媒學院舉辦播客堡工作坊暨學程，目標培育南部網路直播人才，創媒學院院長吳宏偉代表與台灣大型直播公司「播客堡娛樂有限公司」策略長王威簽訂產學合作意向書(MOU)，未來跨領域影音串流直播課程將使用播客堡原生資料及領域知識，進行具有學術及產業價值協同合作。校方並邀請王威及Youtuber胡星培擔任業界講師，帶領學生學習創新運用。　

校方表示，「跨域數位影音串流人才培育計畫」結合跨院系領域教師專長，培育非資訊背景的學生提升資訊處理、軟體應用、行銷推廣能力，並具備以影音內容為基礎，建置互動體驗程式設計能力，培訓具學術理論基礎的影音串流人才。

吳宏偉表示，希望能培育更多優秀的跨領域專業人才。感謝這次產學合作，透過實例講解、業界師資專業帶領，引導學生了解學習運用、整合多種跨平臺媒介，培養具備跨領域與商業模式整合的創業能力。

公廣系主任陳薇薇說，讓非資訊學生能以影音內容為基礎，在公廣系影音製作實驗室、CF拍攝及製作實驗室、虛擬攝影棚等專業空間，進行跨域數位影音串流人才課程，學習建置具互動體驗程式設計，具體習得邏輯思維與分析，製作擁有市場導向與符合目標對象需求的數位內容。

學生在現場操作直播器材。圖/校方提供
學生在現場操作直播器材。圖/校方提供
崑大創媒學院與直播企業合作，培育跨域數位影音串流人才。圖/崑大提供
崑大創媒學院與直播企業合作，培育跨域數位影音串流人才。圖/崑大提供
崑大創媒學院吳宏偉院長(左)、播客堡娛樂策略長王威(右)代表簽訂MOU。圖/崑大提供
崑大創媒學院吳宏偉院長(左)、播客堡娛樂策略長王威(右)代表簽訂MOU。圖/崑大提供
主持人現場引導大家參與直播。圖/校方提供
主持人現場引導大家參與直播。圖/校方提供

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