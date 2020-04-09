聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林家扶中心物資受疫情影響 食品企業送暖4800包乾麵
新冠肺炎疫情衝擊全球，各行各業受衝擊，台旺食品公司不因疫情愛心停歇，今天專車載送200箱、4800包的老四川乾拌麵，贈給雲林家扶中心，期望緩解家扶家庭經濟壓力。
雲林家扶服務家庭69歲的阿嬤楊美珠，手拿著乾拌麵感謝說，社工常送來米、油、餅乾類的食品，但已有兩個月都沒了，兒子的工作最近似乎停擺，有這些物資孫子們應該會很高興。
58歲翁雪梅阿嬤獨自扶養一個未滿2歲的孫子，去年腳踝骨裂一直到現在都無法工作，僅能靠著社會資源勉強維持生計，這段時間家扶物資缺乏，她很感謝台旺食品捐贈，稍微減輕沉重壓力。
台旺食品總經理陳麒升也是雲林家扶委員，他說，疫情影響對沒有良好經濟能力的弱勢家庭更是衝擊，希望透過捐贈能盡一己之力，喚起社會響應，邀大家一起來關家扶的服務家庭。
雲林家扶歐厚成督導表示，這次疫情不論提供扶幼服務的捐款或物資都大受影響，原本儲藏室陸續都有善心企業、民眾穩定的物資捐贈，這段期間捐款已經減少大半，民生物資捐贈更是少之又少縮減7成以上。
雲林家扶主任廖志文說，弱勢家庭原本經濟困難，更面臨無物資可領取的窘境，在此特別感謝臺旺食品老四川乾拌麵的捐贈，讓雲林家扶可持續照顧兒少穩定生活。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言