嘉義移工半個月2起工安意外1死1傷 加強職安輔導稽查

嘉義縣嘉太工業區某工廠昨晚工安意外，20多歲越南男移工捲入織布機，被帆布纏住慘死，檢警上午相驗結果，死因創傷性休克致死，職安署展開調查；上月24日晚間，福義軒食品工廠也發生越南女移工疑操作不慎，右上臂遭機械絞斷的工安事故，接連工安意外，縣府社會局強調，會督促業者做好職場安全。

社會局說，昨晚工安意外，越南黎氏移工遭捲布機捲入，不幸死亡，雇主已通報職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，派員調查事故原因，若查疏失將處分。

移工飄洋過海來台工作，魂斷異鄉，讓人哀傷，員工是公司資產，更是家庭重要支柱，社會局已聯繫移工所屬仲介公司及家屬，協助家屬來台料理後事，維護勞工權益，協助申請勞動部慰問金最高10萬元。

另，水上鄉福義軒食品工廠3月24日晚間，34歲越南阮姓女作業員疑操作不慎，右上臂遭機械絞斷，嘉義長庚手術後成功將手臂接回，雇主依法通報，社會局聯繫雇主及仲介，調查是否作業疏失，或違反勞動條件，若查有違法情節將處分。

社會局針對中小企業入廠輔導540家次，分別辦理多場宣導會，成立安全伙伴及安全衛生家族，以互助方式加強安全衛生，為加強職業安全，減少工安意外，將與職安署加強檢查、輔導及宣導。