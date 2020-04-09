安心即時上工計畫 雲林縣府、公所釋出473個職缺

勞動部因應新冠肺炎疫情，「安心即時上工計畫」，預計下周上路；雲林縣府盤點縣府各單位及各鄉鎮市公所，釋出473個職缺，時薪158元每個月最高80小時。

雲林縣府勞工處長張世忠說，雲林去年失業率3.6%，失業給付申請人數今年第1季為204人，比去年同期291人下降87人；今年迄今減班休息有6家企業，影響勞工人數為91人，減班期間為今年3月到6月30日，通報業別為餐飲業3家、37人；旅行業1家、3人；其他組織1家、3人；製造業1家、48人，今年迄今通報大量解僱的企業有2家，影響人數為50人。

張世忠提到，「安心即時上工計畫」主要針對非典型勞動者，例如超商打工者，原本可能一個月工時60小時，因為疫情影響工時縮減至30小時，無法從勞動部現有補助方案獲益的民眾。

他說，釋出職缺工作內容主要協助公部門防疫或其他公務，比如為民眾量額溫、協助村里幹事處理相關防疫工作等等，只要符合最近一次月投保薪資於23800元以下，及申請登記日前6個月內保險年資滿2個月的縣民朋友，都到斗六及虎尾就業中心辦理登記。

副縣長謝淑亞表示，雖然雲林各項就業數據還算穩定，但是新冠肺炎疫情造成通貨緊縮現象影響各層面，因此不能等到失業問題浮現才要處理，縣府除配合勞動部各項措施，還有「友善就業 就4安心」措施。