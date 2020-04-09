快訊

直播／新增1本土病例為案322台師大生確診室友 累計總數380例

專訪／義務職廣封諸侯？江啟臣：沒領錢自帶助理、便當 這叫無價

嘉義市公有市場降租金 攤商反映口罩不夠用

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市政府降公有市場租金，但攤商建議增加口罩配售。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府降公有市場租金，但攤商建議增加口罩配售。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府為減緩新冠疫情對公有零售市場衝擊，宣布調降市場攤位使用費丶減少3成租金，並追溯自今年1月起至109年6月止，以減輕攤商負擔，各攤商雖然感謝，但也抱怨口罩不夠用，建議每攤每周配售12片。

市府建設處表示，市場攤商口罩配發都是配合經濟部政策，民有市場每周配售每攤6片口罩，公有市場3月25日起，每攤位每周可配售12片口罩，各市場若有需求可向市府申請。

建設處說明，嘉義市有東丶西公有市場、保安及北興等4處公有零售市場，合計409個攤(舖)位，每攤每月應繳使用費約2000元，估算每月市府減收近27萬元，以6個月計算的話，估約減收近162萬元。

嘉義市東市場自治會總幹事許永紋表示，政府願意降租金當然好，最近生意減少約5成，他的海產銷售因為多數餐廳不營業丶影響更大，但每周口罩配送數量希望增加，目前每攤商每周仍配售6片。

嘉義市共和攤販協會理事長陳志全表示，來客數約減少3成，另許多攤商反映，1個攤商1周配售6片口罩真的不夠用，做生意後才去排隊買口罩，多數藥局都賣完了，希望增加攤商口罩每攤至少每周12片。

嘉義市政府強調，市場每周都要做環境消毒。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府強調，市場每周都要做環境消毒。記者卜敏正／翻攝

口罩 嘉義 疫情

延伸閱讀

口罩寄送海外申請網站大當機 僅核發522件輸出許可

口罩寄海外親屬首日驚傳系統當機 貿易局：緊急處理中

口罩9片排更久 在地社群：不要擠在前3天、網購不用排

口罩一次領9片再度引發排隊潮 民眾憂：怎麼算都不夠

相關新聞

雲林家扶中心物資受疫情影響 食品企業送暖4800包乾麵

新冠肺炎疫情衝擊全球，各行各業受衝擊，台旺食品公司不因疫情愛心停歇，今天專車載送200箱、4800包的老四川乾拌麵，贈給...

嘉義移工半個月2起工安意外1死1傷 加強職安輔導稽查

嘉義縣嘉太工業區某工廠昨晚工安意外，20多歲越南男移工捲入織布機，被帆布纏住慘死，檢警上午相驗結果，死因創傷性休克致死，...

安心即時上工計畫 雲林縣府、公所釋出473個職缺

勞動部因應新冠肺炎疫情，「安心即時上工計畫」，預計下周上路；雲林縣府盤點縣府各單位及各鄉鎮市公所，釋出473個職缺，時薪...

台南小吃聞名！異味陳情也餐飲油煙最多 市區高達50趴

台南市環保局統計，去年全市餐飲油煙陳情占全市異味陳情20%，其中餐飲業蓬勃發展的市中心，更高達50%，也是最主要的公害陳...

連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

清明連假期國內景點大爆發，不少公司及機關要求到過「國家級警報」11個熱門風景區與景點的員工，在家上班或自主健康管理，有民...

口罩新制到藥局購買太踴躍 藥師：健保署網站數度卡住

口罩新制今天上路，小孩可購買的片數從7天5片改為14天10片，成人口罩放寬14天可買9片，許多民眾一早即到藥局排隊，不過...

疫情延燒 嘉義監所口罩套、抗菌洗手乳防疫用品熱銷

新冠肺炎疫情延燒，嘉義監獄選派200名受刑人在作業工廠，每天產製500至800個口罩套，除供應矯治機關，還對外販售，上月...

買口罩再現排隊人龍 官方紙袋印製使用時機已不符現況

口罩實名制升級版今天上路，民眾購買口罩可以2周買一次、一次拿9片，比現行一周只能3片，一口氣增加3片，嘉義縣市許多早上配...

嘉市社宅包租代管 要拚600件

嘉義市府推出「社會住宅包租代管」服務，媒合房東與租屋客，激勵屋主釋出閒置的空屋投入租屋市場，讓來嘉義市就學、就業的年輕人或特殊境遇家庭的民眾，能用更合理的價格，得到品質更好的租屋環境，今年預計媒合600件包租代管案。

好學橘／老農一句玩笑話 退休校長學下田

「孔夫子不如老農？」老農的玩笑話，讓嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，種出優質火龍果，採友善環境無毒栽培法，不施農藥及化肥，取名「夫子自然農園」，到農學院上課，從失敗中理出經驗門道，以有機農法管理，讓果園成食農教育場域。

天然教室 大手牽小手遊台南漁光島

防疫期間許多地方都不能去，但位在台南市漁光島的億載國小漁光分校，就有天然教室，里長林寧峰昨天帶領學生遊島，深入了解島風土人情，從菜園、魚塭、剔蚵到漁船，里長深入淺出的解說，做了最好的戶外教育。

沙洲流失、活動單調、人口老化… 觀光漁筏已飽和 下一步怎麼走？

觀光漁筏海上觀光產業，面臨外傘頂洲流失、海洋活動單調不吸引人及從業人口老化等三大隱憂，經營觀光漁筏10多年的老船長蔡基源說，對前景感到悲觀，希望政府協助推展海上觀光活動；稻江科技暨管理學院休閒遊憩管理學系助理教授林永邦建議將觀光漁筏納入疫情紓困，開設轉型培訓計畫課程做好準備。

熱門新聞

台灣人為何捐1.5億？ 他揭神父為台奉獻60年善舉感動大票網友

連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

竹市公道三用地徵收案過關 預計7月動工明年底完工

「不幫你送 你下來我移送」 鄭文燦：社區要有同理心

影／惜別宴再吹號角抗疫！基隆27年老字號餐廳不熄燈了

口罩升級制明上路 藥師指工作量增排隊人龍再現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。