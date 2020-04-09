嘉義市公有市場降租金 攤商反映口罩不夠用
嘉義市政府為減緩新冠疫情對公有零售市場衝擊，宣布調降市場攤位使用費丶減少3成租金，並追溯自今年1月起至109年6月止，以減輕攤商負擔，各攤商雖然感謝，但也抱怨口罩不夠用，建議每攤每周配售12片。
市府建設處表示，市場攤商口罩配發都是配合經濟部政策，民有市場每周配售每攤6片口罩，公有市場3月25日起，每攤位每周可配售12片口罩，各市場若有需求可向市府申請。
建設處說明，嘉義市有東丶西公有市場、保安及北興等4處公有零售市場，合計409個攤(舖)位，每攤每月應繳使用費約2000元，估算每月市府減收近27萬元，以6個月計算的話，估約減收近162萬元。
嘉義市東市場自治會總幹事許永紋表示，政府願意降租金當然好，最近生意減少約5成，他的海產銷售因為多數餐廳不營業丶影響更大，但每周口罩配送數量希望增加，目前每攤商每周仍配售6片。
嘉義市共和攤販協會理事長陳志全表示，來客數約減少3成，另許多攤商反映，1個攤商1周配售6片口罩真的不夠用，做生意後才去排隊買口罩，多數藥局都賣完了，希望增加攤商口罩每攤至少每周12片。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言