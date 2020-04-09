嘉義市公有市場降租金 攤商反映口罩不夠用

嘉義市政府為減緩新冠疫情對公有零售市場衝擊，宣布調降市場攤位使用費丶減少3成租金，並追溯自今年1月起至109年6月止，以減輕攤商負擔，各攤商雖然感謝，但也抱怨口罩不夠用，建議每攤每周配售12片。

市府建設處表示，市場攤商口罩配發都是配合經濟部政策，民有市場每周配售每攤6片口罩，公有市場3月25日起，每攤位每周可配售12片口罩，各市場若有需求可向市府申請。

建設處說明，嘉義市有東丶西公有市場、保安及北興等4處公有零售市場，合計409個攤(舖)位，每攤每月應繳使用費約2000元，估算每月市府減收近27萬元，以6個月計算的話，估約減收近162萬元。

嘉義市東市場自治會總幹事許永紋表示，政府願意降租金當然好，最近生意減少約5成，他的海產銷售因為多數餐廳不營業丶影響更大，但每周口罩配送數量希望增加，目前每攤商每周仍配售6片。