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台南小吃聞名！異味陳情也餐飲油煙最多 市區高達50趴

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
餐飲業油煙排放占異味陳情比率高，做好防治設備最重要。記者鄭惠仁／攝影
餐飲業油煙排放占異味陳情比率高，做好防治設備最重要。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局統計，去年全市餐飲油煙陳情占全市異味陳情20%，其中餐飲業蓬勃發展的市中心，更高達50%，也是最主要的公害陳情項目。近1年經輔導仍違反相關環保法規，已開罰21件。

市長黃偉哲表示，台南以小吃聞名，不僅觀光客慕名而來，更是市民日常生活中不可或缺的好伙伴。餐飲業規模雖小，卻因緊鄰社區，也會衍生油煙問題，而受到檢舉，因此，呼籲店家要加強油煙防制設施，重視鄰居對於餐飲油煙的感受，才能近悅遠來、永續經營。

環保局長謝世傑認為餐飲油煙防治無訣竅，只要店家落實3要件，就沒問題。包括安裝設備、確實操作、定時保養維護。且安裝前應針對蒸、炒、炸、烤等不同烹飪特性，安裝適合的防治設備，以及慎選排放口位置，如優先選擇易稀釋擴散處，不宜面向他人門窗或其他店家。店家可上網下載「餐飲油煙防制設備設置組合指引手冊」，作為餐飲油煙防制設施施作的參考依據。

台南市環保局表示，稽查人員輔導時發現，遭陳情的原因，除了未安裝油煙處理設備外，防治設備未定時清理、更換濾網、濾材；裝置不符合該餐飲油煙特性的防治設備；防治設備雖正常操作，排煙管卻已破損或排向他人門窗等都很常見。而最困擾的莫過於業者承租店面時未考慮防治設備設置，結果店面狹小無法安裝，或無適當的排煙口等。

環保局也提醒欲投入餐飲業的業者，要減少營業後不必要的糾紛與損失應注意3要點。(一)投資評估時務必考量油煙污染防治成本、(二)選址時務必考量油煙排放受體的影響 (三)設置前務必完成防制設施購置、安裝空間、操作、維護等相關規畫。

餐飲業 黃偉哲 小吃

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