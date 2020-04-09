台南地院防疫升級 明天起未戴口罩禁止進入

新冠肺炎疫情嚴峻，台南地院今天宣布，為落實防疫措施，自明天（周五）起要求民眾進入本院，若未戴口罩者禁止進入，並要求民眾在院期間全程戴口罩，非必要，勿取下口罩。

繼量體溫之後，台南地院防疫再升級，要求民眾進入地院洽公或開庭，全程戴口罩。台南地院指出，因應新冠肺炎疫情持續擴大，據疫情指揮中心稱，這兩周是能否守住防線的關鍵期，並要求有進入擁擠人群處的人要自主健康管理，並參考台南市政府相關防疫措施，院方自4月10日（周五）起，要求入院洽公民眾全程戴口罩。

台南地院指出，防疫期間，院方實施諸多防疫措施，希望能夠達到防疫的效果，也讓所有入院洽公的民眾安心，惟實施相關防疫措施，造成民眾諸多不便，也敬請見諒。

院方表示，今天起，民眾持健保卡即可每兩周購得9片口罩，也請到地院洽公或開庭必要的民眾，務必自備口罩，並全程配戴，保障自身及其他洽公民眾的安全。院方說，前幾天會先行宣導，採購紙口罩應變。