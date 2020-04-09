配合中央政策 雲縣府釋出473個職缺

配合勞動部推出「安心即時上工計畫」，雲林縣政府及鄉鎮市公所今天釋出473個職缺，工作內容是協助公部門辦理防疫或其他公務，歡迎符合資格的縣民，至斗六及虎尾就業中心辦理登記。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，勞動部推出「安心即時上工計畫」，針對被縮減工時的非典型勞動者提供上工機會，最高補貼新台幣1萬2640元，預計4月中旬上路，並拜託地方政府，在地方公部門開發一些職缺，以每個月80小時為限，1個小時158元，來照顧部分工時的勞工。

雲林縣長張麗善獲悉此方案，即請縣府各單位及鄉鎮市公所盤點可供上工的職缺，目前先釋出473個職缺，工作內容主要是協助公部門辦理防疫或其他公務。

雲林縣勞工處長張世忠表示，勞動部「安心即時上工計畫」主要對象是非典型勞動者，例如超商打工者，原本可能1個月工時60小時，而因疫情影響工時縮減至30小時。

申請資格是最近一次月投保薪資在2萬3800元以下，以及從申請登記日開始算起，半年內有勞工保險或就業保險年資滿2個月者，可至斗六及虎尾就業中心辦理登記，但長期失業者則另有其他就業促進工具可以使用。

張麗善表示，雲林縣各項就業數據尚屬穩定，但是新冠肺炎疫情造成的通貨緊縮現象，正在逐漸影響各層面。因此不能等到失業問題浮現才要處理，現在就必須超前部署，從「穩定就業」著手。

為此，縣府提出「友善就業、就4安心」4大措施，除配合勞動部「安心即時上工計畫」，還有開設15班失業者職業訓練班，規劃7月及11月辦理2場次就業徵才活動，成立失業勞工諮詢專線05-5522855，確保勞工權益。