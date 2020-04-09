口罩新政策今上路 民眾拿到9片口罩直呼「較安心」

口罩實名制新政策今天上路，單雙號限制取消，防疫口罩數量，成人14天可買9片、或兒童10片，雲林縣各地藥局都出現排隊人潮，許多民眾拿到比以前多數量的口罩，都說「厚一點比較安心」。

今天一早許多藥局紛紛出現排隊人龍，民眾排隊搶頭香買新制實施第1天的口罩，許多藥局忙不過來，有的藥局門口排隊人潮綿延數百公尺，甚至因為健保署網站當掉，使得健保卡無法過卡，也有藥局1、2個小時就賣光。

涂姓婦女說，有預期排隊人潮多，但想不到這麼多人，她是家中唯一不用上班的主婦，所以菜市場採買完後，來買口罩，排了半個多小時才買到，一次拿9片，「厚厚一疊讓人安心」。

陳姓婦女表示，今天排口罩跟以前花差不多的時間，但一次能拿到這麼多片口罩，感覺排隊更值得，而且不用分單、雙號方便很多。