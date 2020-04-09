連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

清明連假期國內景點大爆發，不少公司及機關要求到過「國家級警報」11個熱門風景區與景點的員工，在家上班或自主健康管理，有民眾曝上班第一天單位進行旅遊史調查，他和另名同事雖未到11個景點，但有到知名大賣場購物，單位認為賣場室內超過100人，要求他們「隔離」到大會議室各據一方上班14天。

據了解，該民眾是在公家體系，該單位對於新冠肺炎疫情，採比目前中央疫情指揮中心更嚴格的要求，也耳提面命要求員工做好自主健康管理，儘量避免前往人潮擁擠的景點及場所，連假後進行旅遊史調查，包含去過大賣場等室內人潮超過100人，希望員工誠實以對，該單位共有兩人在連假期間去過知名大賣場，兩人暫時搬出辦公室，在大會議室各據一方上班。

也有公務員指出，因住在國家級警報的11景點附近，每天清晨都會前往該景點運動，運動時幾乎沒有什麼人潮，連假後誠實交代，也被要求自主健康管理及「隔離」上班，有點無奈但一切以防疫優先。

新冠疫情嚴峻，清明連假出遊潮引發緊張，台南市政府下令公務人員和教師帶頭做起，不只到過11個景點，有到夜市、市場及賣場，都要自主健康管理，在工作職場及家中都要全程戴口罩。

11個熱門風景區包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。