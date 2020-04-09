口罩新制到藥局購買太踴躍 藥師：健保署網站數度卡住

口罩新制今天上路，小孩可購買的片數從7天5片改為14天10片，成人口罩放寬14天可買9片，許多民眾一早即到藥局排隊，不過購買太踴躍，有藥師反映健保署網站數度當掉，健保卡無法過卡，幸好陸續修復，有藥局不到2小時就全數賣光光。

「這次比較方便啦！排一次就可以撐2個禮拜！」位在安南區的樂成藥局7時半開賣，很多民眾紛紛提早來排隊，有人拿到口罩後直說「花同樣的時間排一次隊，一次能拿到這麼多片口罩比之前排隊更值得」、「如果大人一次也可以買10片，就更好了！」

樂成藥局藥師涂惠棻說，今天口罩銷售的速度比前幾周快非常多，上午7時半開賣，9時15分就完售，排隊特別踴躍。她表示，這次因為一次要裝進信封袋的口罩數量由3片或5片變成9片或10片，變得更厚、更多，要裝進信封袋內有點不太好裝；今天要發的口罩是成人200份、兒童20份，昨天就先分裝。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，藥局白天除了要發口罩，也還需要調劑處方箋的藥給民眾，還有銷售、訂藥等其他藥局日常的工作要做，若是營業時間內又要分裝口罩，手套穿脫、噴灑消毒相當麻煩，因此，多數藥局選擇在晚上打烊後才專心分裝口罩，所以藥師都相當辛苦。

吳振名說，新制再上路的第一天上午突發狀況不再像過去那麼多，加上不用分單、雙號，人人都可買，所以一切都還算順暢。