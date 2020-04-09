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疫情險峻 第一線接觸民眾地政所櫃檯加裝防護罩自保

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣轄內大林、竹崎、水上、朴子地政事務所等4個地政所，在櫃台設置隔板或工業用包裝膜，在櫃台增設「防護罩」，避免口沫感染。圖／縣府提供
嘉義縣轄內大林、竹崎、水上、朴子地政事務所等4個地政所，在櫃台設置隔板或工業用包裝膜，在櫃台增設「防護罩」，避免口沫感染。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心為防社區感染，加強防疫措施，擴大戴口罩時機，與民眾接觸的第一級公部門員工戶政、地政及鄉鎮市公所紛紛加強防疫措施，嘉義縣轄內大林、竹崎、水上、朴子地政事務所等4個地政所，在櫃台設置隔板或工業用包裝膜，在櫃台增設「防護罩」，避免口沫感染。

嘉縣各地政事務所防疫措施升級，為降低群聚感染風險，各地政所除對洽公民眾量額溫、噴消毒液外，也在洽公櫃台設置防疫設備，以壓克力隔板，或工業用包裝膜方式，在櫃台前設「防護罩」，讓第一線員工與洽公民眾面對面，不會造成口沫感染。

為避免地政事務所辦公人員遭隔離，影響公務運作，縣府地政處訂「嘉義縣各地政事務所因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變措施」，將各地政事務所視為一體，相互支援，整備各代理事務所順位，承接各類案件，讓地政業務正常運行，地政所也就業務狀況執行步驟及應變程序，各自研擬應變計畫。

除地政所強化防疫，朴子市公所也用工業用透明塑膠布，包住櫃檯，防口沬感染，自助自救，洽公民眾稱讚；另與民眾直接接觸的各戶政所、財稅局員工也戴口罩，加強消毒。

衛生局說，目前口罩配發雖以與防疫相關的八大類人員為對象，包括警、消以及執行訪視居家隔離、檢疫的村里幹事，因口罩產能增加，已調配給戶政、稅務、鄉鎮公所等第一線接觸民眾辦公的櫃檯人員。

嘉義縣轄內大林、竹崎、水上、朴子地政事務所等4個地政事務所，在櫃台設置隔板或工業用包裝膜，在櫃台增設「防護罩」，避免口沫感染。圖／縣府提供
嘉義縣轄內大林、竹崎、水上、朴子地政事務所等4個地政事務所，在櫃台設置隔板或工業用包裝膜，在櫃台增設「防護罩」，避免口沫感染。圖／縣府提供
嘉義縣轄內大林、竹崎、水上、朴子地政事務所等4個地政所，洽公民眾須量體溫。圖／縣府提供
嘉義縣轄內大林、竹崎、水上、朴子地政事務所等4個地政所，洽公民眾須量體溫。圖／縣府提供

口罩 疫情 新冠肺炎

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